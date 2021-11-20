أكلات الخليج .. طريقة عمل دجاج برياني

تشتهر دول الخليج بعدد كبير من الأكلات الشهية المغذية من بينها دجاج برياني المناسب للطقس البارد فى الشتاء حيث يمنح الجسم قدر كبير من الدفء والطاقة.

نقدم لكم طريقة عمل دجاج برياني بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير دجاج برياني

دجاجة

بصل

ثوم

قرنفل

حبهان

قرفة خشب

لوز محمر

طماطم

كزبرة خضراء

نعناع

أرز بسمتي

زبدة

ملح

فلفل

مرقة

كاري

فلفل حار

جنزبيل طازج

زبادي

بودرة زعفران



طريقة عمل دجاج برياني

* افرمي البصل باستخدام كبة كهربائية مع الجنزبيل الطازج وضعي قطع الدجاج في زيت ساخن على النار

*صفى ثم ضعي البصل مع الجنزبيل والثوم واضيفي اليها جميع البهارات والزبدة والمرقة والفلفل الحار ثم الزبادي

* اتركيها لتنضج على نار هادئة قدميها بعد اضافة اللوز المحمر والكزبرة الخضراء ثم سوي الأرز في ماء وزبدة وبودرة زعفران واستمتعي بمذاق دجاج برياني أصلي