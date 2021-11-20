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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تحت الأمطار.. سيراميكا كليوباترا يخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة فاركو

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

خاض فريق سيراميكا كليوباترا، مرانه الأخير مساء اليوم ، استعدادًا لمواجهة فاركو غدا في تمام الساعة الخامسة والنصف ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز موسم 2021-2022.

وقاد هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا التدريبات تحت الأمطار في أجواء اوروبية.

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، تولي محمد عفيفي تدريب حراس المرمى بشكل مؤقت لحين عودة مصطفي عفيفي مدرب حراس المرمي .

ويتولى محمد حنفي تدريب حراس المرمى مؤقتا لحين عودة مصطفي عفيفي الذي أصيب بفيروس كورونا .

وتمني نادي سيراميكا كليوباترا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الشفاء العاجل للكابتن مصطفى عفيفي.

وكان نادي سيراميكا كليوباترا حقق الفوز على منافسه البنك الأهلي بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز .

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سيراميكا كليوباترا فريق سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا

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