مران الزمالك.. حسين السيد يؤازر اللاعبين في التدريبات

حرص حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على حضور تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مساء اليوم السبت بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وجاء تواجد حسين السيد في التدريبات من أجل مساندة الفريق قبل مباراة البنك الأهلي المقررة إقامتها يوم الإثنين المقبل، حيث طالبهم بمواصلة التركيز وتحقيق الانتصارات.

وكان الزمالك فاز على الإسماعيلي أمس الجمعة بهدفين دون رد، في الجولة الرابعة للدوري الممتاز والتي أقيمت على ستاد الإسماعيلية.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي المقررة إقامتها مساء الإثنين المقبل بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري.