لن نقبل بأي تجاوز في حق العملاء.. ضرب عميل داخل فرع فودافون |انفوجراف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع فيديو لمشاجرة بالأيدي بين موظف وأحد الأشخاص من مستخدمي الشبكة، داخل أحد فروع شركة شهيرة لـ خطوط الهاتف المحمول.

شاهد الفيديو:



الفيديو يكشف تشابكا بالأيدي بين عميل وممثلي خدمة العملاء داخل أحد الفروع الشركة.

وأكدت شركة فودافون أن مشادة وقعت بين الطرفين وتطاول بالأيدي وقع داخل أحد الفروع وتم التصالح بين الأطراف بعد تحرير المحضر والاعتذار من الجانبين واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت الشركة أن الإدارة لا تقبل أي تجاوز في حق العملاء تحت أي ظرف وجار التحقيق في هذه الواقعة لاتخاذ إجراءات حاسمة.



ولمزيد من التفاصيل حول ضرب عميل داخل فرع فودافون شاهد الفيديو التالى..