أمطار خفيفة في 3 مدن بالمنيا

شهدت مدن العدوة ومغاغه وسمالوط بمحافظة المنيا مساء اليوم سقوط أمطار خفيفة استمرت لبضع دقائق بمناطق متفرقة، مما دفع الأجهزة التنفيذية لإعلان حالة الطوارئ بالمحافظة.



ودفعت شركة مياه الشرب بسيارات الكسح في المناطق التي شهدت سقوط أمطار خفيية في أسفل الكباري والمنحدرات لإزالة تجمعات المياه.

وكلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، برفع درجة الاستعداد لمواجهة أية أزمات طقسية وسيول خلال فصل الشتاء، بالإضافة لقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول الطبيعية والصناعية.

أكد "القاضي" على تطهير مخرات السيول وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي، مع إيجاد البديل للغير صالحة وتقوية الجسور الضعيفة، وذلك ضمن خطة المحافظة لإتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهة أي ظروف طارئة تؤدي لحدوث كوارث طبيعية.