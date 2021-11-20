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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية .. فتوى دخول الزوجة جهنم عند طلب الطلاق تثير الجدل ..موقف الدراسة بجامعة الأزهر والمعاهد غدا .. دعاء المطر والرعد يتصدر مواقع التواصل

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة، التي تهم المسلم في حياته اليومية، بالإضافة إلى عدد من الأدعية التي يحتاجها المسلم كثيرا في يومه، ونرصد أهمها في النشرة الدينية.

فتوى دخول الزوجة جهنم عند طلب الطلاق تثير الجدل

 

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إنه يجوز للزوجة طلب الطلاق من الزوج حال الزواج من أخرى، ولكن في حالة ما إذا كان هذا الزواج الثاني سيسبب لها ضررا أو سبب لها ضررا بالفعل.

وأضاف الأطرش في تصريح لـ "صدى البلد"، ردا على فتوى الدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر والذي أفتى فيها بأن الزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها بسبب التعدد أو الزواج من أخرى لا يجوز وتدخل جهنم، قائلا: ...للتفاصيل اضغط هنا

 

خالد الجندي يدعم هاني شاكر فى مواجهة مؤدي المهرجانات


أعلن الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، دعمه للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين لمنع 19 مؤدي مهرجانات من الغناء.

وقال الجندي خلال تقديم برنامجه “لعلهم يفقهون” المذاع على فضائية دي ام سي اليوم السبت: معركة الشرف والكرامة التي تقودها النقابة ضد التتار الجدد الذين يسمون أنفسهم مطربي المهرجانات ...للتفاصيل اضغط هنا


دعاء المطر والرعد.. أدعية وأذكار مستجابة ومأثورة عن النبي

 

دعاء المطر والرعد .. يكون مستجاب كما قال العلماء والفقهاء ، ودعاء نزول المطر والرعد وقت سقوط المطر يستجيب الله له لأن أبواب السماء في هذا الوقت مفتوحة، وكما يقول العلماء الدعاء مخ العبادة، فلا فلاح ولا فوز في الدنيا والآخرة إلا بالدعاء والتضرع الى الله، ودعاء نزول المطر له عدة صيغ منها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما لم يرد ...التفاصيل اضغط هنا

 

موقف الدراسة بجامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية 

أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر  في تصريح خاص لـ “صدى البلد ”  أنه لا تعطيل للدراسة في كليات جامعة الأزهر غدا حتى الآن ، بسبب سوء الأحوال الجوية  مالم يصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرارا بذلك . للتفاصيل اضغط هنا 


ومن جانبه قرر قطاع المعاهد الأزهر تعطيل الدراسة في المحافظات التي قرر محافظوها تعليق الدراسة فيها غدا نظرا لسوء الأحوال الجوية.

أوضح مصدر بمشيخة الأزهر أنه يسري على المعاهد الأزهرية ما يسري على مدارس التربية والتعليم فيما يتعلق بقرارات تعليق الدراسة التي يتخذها كل محافظ على حسب ظروف كل محافظة ، للتفاصيل اضغط هنا .

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