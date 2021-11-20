وزيرة الهجرة: مرت علينا لحظات عصيبة بسبب أزمة العالقين ووفيات كورونا.. فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إن قضية عودة الجثامين من الخارج يتم العمل فيها على التنسيق السريع مع السفارات بالخارج.

أضافت "مكرم"، خلال حوارها مع الإعلامي "محمد الباز"، ببرنامج آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "تم عمل وثيقة تأمين للمصريين بالخارج بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وستكون تكلفتها 100 جنيه مع وثيقة السفر".

أوضحت: "حالات الوفاة بالخارج لا نستطيع إهمالها أو تأخيرها، وهناك تعاون كبير بين الوزارات المختلفة للتعامل مع حالات الوفاة"، مضيفه: "حالات الوفاة خلال أزمة العالقين أوائل جائحة كورونا واجهنا خلالها لحظات عصيبة".

وأشارت: "يزعجنى التشكيك فى دور الوزارة في التعامل مع حالات وفاة المصريين فى الخارج"، مؤكده: "الجاليات المصرية بالخارج ملتزمة بشهادة الدول المضيفة".

أوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن أطباء مصر بالخارج ساهموا بشكل كبير خلال أزمة جائحة كورونا لتبادل الخبرات والتعرف على تجارب الدول هناك.