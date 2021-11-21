الخليج.. أكتشف أسرار جمال المرأة

أول ما يتبادر إلى الذهن عندما نتخيل المرأة العصرية، ما الذي يميز المرأة؟ وما الذي يجعل جمالها يبدو بسيطا وجميلا للغاية؟ في هذا التقرير استطعنا إفشاء أفضل أسرار جمال المرأة والوصول إلى حقيقة هذا اللغز.

وتتمركز القاعدة الأولي لجمال المرأة، في الروتين الجيد للعناية بالبشرة، وتفضل النساء الفرنسيات إبقاء الأمور بسيطة، واستخدام منتجات بسيطة للعناية بالبشرة، فتقول عارضة الازياء لويز فولين: "في الصباح، أنظف وجهي بالمياه العذبة واستخدم التونر".

وأضافت: "سر جمالي هو عدم رش الماء على وجهي أبدًا، فهو يؤثر بالسلب جدً عليا لبشرتي".

ابعدي يديكي عن وجهك



يجب عليكي الابتعاد عن لمس وجههم لأن البكتيريا الموجودة في يديك لن تفيد بشرتك. ولكن عندما تعيش في مدينة كبيرة مثل باريس ، فإن مقدار الأوساخ والأوساخ التي تواجهها يكون أكثر وضوحًا.

و تقول يقول تيفايني أوجوستو: "لا تلمسي وجهك واغسلي يديكي كلما استطعتي!"

في باريس ، تتسخ يداك بسرعة كبيرة، وأنتي في مترو الأنفاق وأشياء من هذا القبيل. عندما بدأت العيش هنا لأول مرة، كنت أعاني من حب الشباب السيئ لأنني كنت ألامس وجهي دون سبب".

ركزي على ميزة واحدة

عندما يتعلق الأمر بجمالك ومظهرك، يجب أن اختاري ميزة واحدة ترغبين في إبرازها وجعلها محور التركيز، يمكن أن تكون شفة حمراء أو عيون مبطنة بالكحل، فليكن مكياجًا بسيطًا، اختاري ميزة واحدة لإبرازها، واجعلي باقي مكياجك بسيط.

وعلى سبيل المثال، قومي بإبراز عينيك بمسحة من محدد العيون والماسكارا ، لكن حافظي على بشرتك وشفتيك مكشوفة. أعتقد أيضًا أن هناك شيئًا مغرًا للغاية في المرأة ذات البشرة العارية، ولمسة من الماسكارا، ولون شفاه جريء. إنه يظهر أنك مرتاحة.

الحماية من الشمس واستخدام منتجات الوقاية منها



يجب عليكي حماية بشرتك من أشعة الشمس، قالت إحدى عارضات الأزياء: "سر جمالي هو ترطيب بشرتي دائمًا بشكل صحيح وتجنب تعريضها لأشعة الشمس".

وأضافت: "أضع دائمًا واقيًا من أشعة الشمس وأرتدي قبعة، أو أحضر مظلة معي، لكنني أعتقد أنها أفضل طريقة للحفاظ على بشرتي أكثر صحة وشبابًا".

ابتعدي عن فرشاة الشعر



للحصول على مظهر فتاة فرنسية جذابة يتعلق حقًا بما لا يجب فعله، ويجب أن تستخدمي الفرشاة بأقل قدر ممكن واتركي شعرك يجف بشكل طبيعي بعد الشامبو والاستحمام.

وتقول أوريلا: "أقوم بتمشيط شعري قبل غسله بالشامبو، واتركه يجف بشكل طبيعي، ولا أستخدم فرشاة أبدًا حتى الشامبو التالي. إنه يعطي حركة مموجة طبيعية جدًا".

وعلى الرغم من هذا النهج التراخي في العناية بالشعر، لاحظت النساء الفرنسيات أن الكسل والشعر الصحي علي صاه ببعضهما البعض.



اختاري بعناية مستحضرات التجميل



تقدم فرنسا أفضل وأجمل مستحضرات التجميل التي يمكن شرائها من الصيدليات، مثل :Embryolisse و La Roche-Posay و Bioderma و Klorane

وتقول أودري روجرز: "أستخدم جل التنظيف Avène كل صباح ومساء للحفاظ على بشرتي صافية. وAvène هو عنصر أساسي في الجمال الفرنسي - وهو الذي اكتشفته حقًا فقط عندما انتقلت إلى باريس. إنها حقًا علامة تجارية رائعة".



الطريقة الصحيحة لاستخدام منتجك المفضل

بطبيعة الحال، إذا كنت تتبع نهجًا بسيطا للعناية بالبشرة والمكياج والشعر، فسوف تنجذب نحو المنتجات التي تبسط مجموعة منتجاتك أيضًا.

والمنتج المفضل في هذه المواقف هو زيت الأرجان، هذا ما قالته كنزة سعدون الجلاوي من Le Revue De Kenza.

وأضافت: "أحضرته من المغرب وأقوم بتطبيقه بانتظام على شعري، وذلك قبل عدة ساعات من استخدام الشامبو. وفي الشتاء، عندما أعاني من جفاف الجلد، أود أيضًا مزجه مع كريم وجهي أو وضعه على قدمي و ارتداء زوج من الجوارب في الليل، فهو يرطب جيدًا".



شراء مجموعة من العطور



يشتهر الفرنسيون بأزياءهم الخالدة، لكن العديد من الباريسيين الأنيقين ملتزمون بنفس القدر بشراء مجموعة رائعة من العطور.

ويقول كوليون جاسكل: "كل صباح، أختار عطري تمامًا مثلما أرتدي ملابسي، بناءً على ما أفعله في ذلك اليوم، وما أرتديه، ومزاجي، والموسم".

أفعلي هذا وستحصلي على هالة ناعمة من العطر الذي يعطي انطباعًا حسيًا ودقيقًا.

فوائد زيت الارجان المغربي لجمال المرأة

يعتبر زيت الارجان المغربى هو سر الجمال الطبيعى والأنثوى لسيدات المغرب فهو سر من أسرار الطبيعة لعدة فوائدة العالية جدًا لدرجة أنه اعتبر البعض علاج سحرى للعديد من الأمراض.

تحدث الدكتور أحمد صبرى إخصائى التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأمريكية للسمنة لـ"صدى البلد" عن الفوائد الطبيعية لزيت الارجان معددا فوائده في التالي:

- يعتبر واق جيد من حب الشباب لاحتوائه على فيتامين E الذى يعمل على تقليل تهيجات البشرة والالتهابات الناتجة عن حب الشباب مع استخدام زيت الارجان بشكل منتظم فتصبح البشرة اكثر صحة مع تجنب ظهور حب الشباب ويقضى تماما على الرؤوس السوداء.

- يقضى على تشققات الاظافر وتكسرها ويساعد فى نعومة طبقة الكيوتيكل المحيطة بالاظافر.

-يستخدم فى العديد من كريمات البشرة واللوشن الباهظة الثمن.



-مكافح للتجاعيد والشيخوخة فهو يقضى على ظهور الخطوط الدقيقة وينعم البشرة ويقوم بتفتحها وتوحد لونها .

- يقضى على الخطوط البيضاء التى تحدث فى البطن والجسم نتيجة الحمل والولادة .

-مفيد للشعر المجعد والمقصف ويرطب الشعر الجاف ويعالج فروة الراس ويخلصها من القشرة ونتائجه تظهر من اول اسبوع من استخدامه.

-يخفض مستوى الكلسترول حيث تشير الدراسات بان الزيوت الغنية بمادة السيترول النباتية بانها تساعد فى الحد من التهابات الجسم وتمنع امتصاص الكوليسترول فى الامعاء .

- يساهم استخدام زيت الارجان فى زيادة تركيز انزيم البيبسين فى عصير المعدة مما يسهل من عملية الهضم بشكل صحى .

-يعتبر مقوى جنسى لاحتوائه على قيم غذائية عالية.