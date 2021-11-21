مواطن يستغيث بالمسئولين بسبب سقوط سقف المنزل نتيجة السيول والامطار

استغاث المواطن اسلام محمد ، في رسالة لخدمة شكاوى "بين الناس" الذى يقدمها موقع "صدى البلد" بالمسئولين بسبب سقوط سقف المنزل نتيجة للسيول والامطار .

وطلب اسلام محمد المقيم فى 9 شارع ازوريس متفرع من شجرة الدرة محرم بك الاسكندريه ، بسرعة الاستجابة من المسئولين بسبب سقوط سقف المنزل .

وللتواصل مع مقدم الشكوى 01201042180



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم .