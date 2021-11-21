عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

أبو العينين يستعرض إنجازات مصر في مؤتمر عالمي: ما تحقق في 6 سنوات يتجاوز ما تم خلال 20 عامًا.. والإدارة الأمريكية برئاسة بايدن أدركت دور مصر القوي فى المنطقة

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

أبو العينين خلال كلمته في المؤتمر السنوي الـ 30 للمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية:

- السيسي يبني جمهورية جديدة.. والعاصمة الإدارية 3 أضعاف مساحة القاهرة 

- أدعو المسؤولين الأمريكيين لزيارة مصر لنقل حقيقة ما يحدث من نهضة فى بلدنا 

- إلغاء الرئيس السيسي لحالة الطوارىء يعكس الاستقرار والأمن الذي تعيشه مصر 

- مصر حققت معدل نمو تجاوز 5.6 % .. وإشغالات الفنادق بلغت 90%

- مشروع حياة كريمة يخدم 58 مليون مواطن بتكلفة 700 مليار جنيه 

 - مصر نجحت فى وقف إطلاق النار بغزة .. وتعمل على تصحيح الأوضاع فى ليبيا والعراق 

- الشراكة بين مصر والولايات المتحدة مهمة للغاية لمستقبل الشرق الأوسط 

- مصر أوقفت كارثة كانت ستحدث من تدخلات المقاتلين الأجانب وداعش فى ليبيا 

- حذرنا من الوضع فى ليبيا.. والرئيس السيسي وضع الخطوط الحمراء للحفاظ على وحدة الشعب الليبي

 

شارك النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، في فعاليات المؤتمر السنوي الـ 30 للمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، مع كبرى الشخصيات السياسية والاقتصادية من الولايات المتحدة الامريكية والوطن العربي.

وعرض النائب محمد أبو العينين فيلمًا تسجيليًا في فعاليات المؤتمر  عن إنجازات الدولة المصرية في 7 سنوات بكافة القطاعات.

وقال وكيل مجلس النواب، إن هناك رسائل سلبية عن مصر يتم تصديرها للخارج بشكل خاطيء، لكن الحقيقة أن مصر تزدهر وتحقق تقدمًا في كافة المجالات، وإذا ما قمتم بزيارة لمصر ودراسة التطور الحادث بها ستجدون نتائج هائلة.

وأضاف أبو العينين أنه خلال الـ 7 سنوات الأخيرة حققت مصر إنجازات كبيرة، وعلى سبيل المثال إنجاز مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي تفوق مساحتها، مساحة القاهرة 3 مرات، وتعتبر أكبر مدينة ذكية في العالم، وسيتم الانتقال إليها خلال شهور قليلة ".

وتابع أبو العينين: "الرئيس السيسي منذ شهرين أعلن عن الجمهورية الجديدة وهذا يعني الكثير لحياة المصريين، ومنذ أسبوعين أعلن الرئيس السيسي إلغاء حالة الطوارئ في مصر ما يعني انتشار الأمن والاستقرار في كل ربوع مصر".

وقال أبو العينين إننا نهزم الإرهاب الذي يقف امام الإنسانية، وأمام ما نحققه من تقدم، وجماعات الإرهاب التي تحاول تشويه الدين وليس لها علاقة بالفكر الإسلامي وتعليماته.

وقال إن معدلات النمو في مصر في ازدياد كبير، فقد تجاوزت 5.6 %، ونسبة الإشغال في الفنادق تصل إلى 90 %، والسياحة تعود بشكل كامل في كل المدن، واكتشافات الغاز والنفط تزدهر وتتوسع، حيث نجحنا في تلبية الطلب الداخلي من الغاز، وأصبحنا نُصدّر للخارج أيضًا.

وأكد أبو العينين أن 28 محافظة مصرية تحظى بالتطور والاهتمام من جانب القيادة السياسية، حيث أطلق الرئيس السيسي مشروعًا تنمويًا ضخمَا يغير حياة 58 مليون مصري بتكلفة 700 مليار جنيه، بواقع 14 ألف مشروعًا مختلفا، ويركز على الفئات الأكثر فقرًا، وهو مثال جيد على سرعة النمو التي تحدث في كل ربوع مصر.

وقال إن الرئيس السيسي تحدث في خطابه عن المشروعات التي حدثت في مصر على مدار 6 سنوات، وأعتقد أنه يتجاوز ما حدث خلال 20 عامًا.

كما وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس االنواب رسائلًا هامة للرأي العام الأمريكي، خلال كلمته أمام المجلس الوطني للعلاقات العربية – الأمريكية، قائلًا إن الكثير من الأمور ليست معروفة لديكم عن مصر، وهناك من يتعمد تصدير صورة سلبية عن البلاد، في الوقت الذي تتخذ فيه مصر خطوات كبيرة نحو التطور والنمو، وأكد ن الإدارة الأمريكية برئاسة بايدن أدركت دور مصر القوي فى المنطقة، والعلاقات بين مصر والولايات المتحدة في الوقت الحالي، شراكة مهمة للغاية في الشرق الاوسط، على مستوى التواصل بين القائدية والجهات المعنية في البلدين.

وقال أبو العينين إن مصر نجحت فى وقف إطلاق النار بغزة، وتسير في طريقها نحو التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتعمل على تصحيح الأوضاع فى ليبيا والعراق.

وأكد وكيل مجلس النواب أن مصر أوقفت كارثة كانت ستحدث من تدخلات المقاتلين الأجانب وداعش فى ليبيا، قائلًا: "حذرنا من الوضع فى ليبيا والرئيس السيسي وضع الخطوط الحمراء للحفاظ على وحدة الشعب الليبي".

وشدد أبو العينين على أن مصر لا تتدخل فى الشأن الداخلي الليبي، وبقاء المقاتلين يشكل خطرا على المنطقة بأكملها.

 

 

أبو العينين المؤتمر السنوي الـ 30 للمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية الرئيس السيسي العاصمة الادارية النائب محمد أبو العينين

ترشيحاتنا

مش بالشكل.. علي جمعة : العلاقة بين العبد وربه معتمدة على القلب والعمل

أسعار ومواصفات سيارات جيب موديلات 2021 في تونس | صور

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 21 /11 /2021 مهنيا وصحيا وعاطفيا

ألعاب الأطفال رحلة التطور من الاستغماية للألعاب الإلكترونية وأيهما الأفضل للصغار| نوستالجيا

اشتباكات وعنف خلال تظاهر عشرات الآلاف في النمسا ضد عودة قيود كورونا|فيديو

بكل رشاقة.. شاهد هروب فيل من فوق سياج حديدي بعد تسلقه بغرابة|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدا في مدارس القاهرة بسبب الطقس السييء.. اعرف الحقيقة

أثناء العمل.. وفاة 2 من عمال صرف مياه الأمطار بالإسكندرية

سقوط أمطار شديدة على القاهرة والجيزة ..متى تنتهي موجة الطقس السيئ؟

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

ثورة النساء على زواج بيج رامي الثاني .. وخبراء نفس يحللون الموقف

بالجردل.. شاهد.. معجب يصب الأموال صبًا فوق رأس مطربة شعبية|فيديو

منهج الرياضيات.. وزير التعليم يوجه رسالة لمعلمي وأهالي تلاميذ رابعة ابتدائي

بعد تزايد الأمطار.. رد حاسم من الجيزة حول تعطيل الدراسة غدا الأحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكل رشاقة.. شاهد هروب فيل من فوق سياج حديدي بعد تسلقه بغرابة|فيديو

بالجردل.. شاهد.. معجب يصب الأموال صبًا فوق رأس مطربة شعبية|فيديو

رجل الآيس كريم .. هوايات وأكلات يعشقها الرئيس الأمريكي جو بايدن| شاهد

أمير بلا وطن.. لماذا رفضت العائلة البريطانية زواج إليزابيث وفيليب؟

فيديو

باهظة الثمن.. عائلة سعودية تُكرم عمر كمال وتهديه سيارة فارهة

قالت مين ده وقاعد هنا ليه.. حفيد كمال الشناوي يهاجم زوجة هاني شاكر

هغير فكرة الجواز| رجل يتزوج من 9 نساء في يوم واحد.. فيديو

فيديو جراف.. البنطلون تمزق.. حقيقة زواج بيج رامي الثاني

المزيد

ساحة رأي

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ