عاجل
أخبار التوك شو | أبو العينين في مؤتمر عالمي: مصر تزدهر ولا توجد حالة طوارئ بسبب الاستقرار.. والأرصاد تعلن توقعاتها لحالة الطقس يوم الإثنين بعد قليل .. نظر دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور أخلاق الإسلام ..كيف نطبقها في الحياة اليومية؟ سكان أبو النمرس يشكون من انكسار ماسورة مياه بباطن الأرض يمكن ان تتسبب في تصدع المنازل أخبار التعليم| البحث العلمي تعقد ندوة حول الممارسات الأكاديمية المزيفة.. جامعة القاهرة تعلن الكشوف المبدئية للطلاب المشاركين في اتحاد الطلاب.. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|شركة ZTE تطلق أسرع هاتف في العالم.. وميزة في آيفون تخلصك من الأرق

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

هونر تستعد لإطلاق أول سلسلة هواتف قابلة للطي في تاريخها

 

كشفت تسريبات أن شركة هونر الصينية تعتزم إطلاق أول سلسلة هواتف  من الهواتف القابلة للطى منذ إنشائها وبعد انفصالها عن شركة هواوى، وذلك خلال الأشهر المقبلة مع بداية العام المقبل 2022 ، حيث سيتم إصدار الهواتف تحت اسم HONOR Magic Fold .  

 

تسريبات تكشف ميزات جبارة في ساعة آبل الذكية القادمة Apple Watch 8


كشفت تسريبات عدد من مواصفات ساعة آبل الذكية القادمة Apple Watch 8 والتى ستصدرها الشركة العام المقبل، ستحصل على عدد من الميزات الطبية التى ستعتبر ثورة في عالم الساعات الذكية كما ستنافس سابقتها بشكل كبير .

 

"دقت ساعة الحقيقة".. السر وراء تعليق تويتر حساب سيف الإسلام القذافي


بعد 24 ساعة فقط من تدشين أول حساب له بعد أول عودة رسمية منذ عشر سنوات، قام موقع تويتر بتعليق حساب سيف الإسلام القذافي بعد أن وصل إلى أكثر 27 ألف متابع في وقت قليل، وذلك بسبب انتهاك سياسات الموقع .

 

ميزة في آيفون تساعدك على الاسترخاء والتغلب على الأرق .. وهذه خطوات تفعيلها


تحتوى هواتف آيفون على الكثير من الميزات المهمة والمفيدة في الحياة اليومية، كما تتميز بسهولة تفعيلها، وعلى الرغم من ذلك يستفيد مستخدمو آيفون من عدد قليل للغاية من  الميزات الموجودة في نظام iOS .    

 

شركة ZTE تطلق أسرع هاتف في العالم .. مواصفات


أعلنت شركة ZTE الصينية رسميا عن نسخة جديدة من هاتف Axon 30 Ultra  تحتوى على ذاكرة وصول عشوائي 18 جيجابايت رام ومساحة تخزين داخلية سعة 1 تيرابايت، مما يجعل الهاتف هو الأسرع أداء في العالم.

 

متصفح منافس لكروم يطلق ميزة لمنع تتبع مستخدمى هواتف أندرويد


بدأ متصفح DuckDuckGo الشهير والمنافس لمتصفح جوجل كروم، بإطلاق ميزة مهمة على هواتف أندرويد تمنع التطبيقات المختلفة من تتبع المستخدمين وأنشطتهم، الأمر الذى سيمنع شركات الإعلانات من تتبع البيانات الخاصة بهم وعرض أنماط معينة من الإعلانات .  

 

مفاجأة.. آبل تصدر iPhone 14 بمنفذ من نوع USB-C


كشفت تسريبات أن شركة آبل الأمريكية ستطلق هواتفها الرائدة القادمة iPhone 14 العام القادم 2022 بمنفذ شحن من نوع USB-C بدلا من منفذ Lightning الخاص بالشركة ، والتى طالما أصرت الشركة عليه.  

 

رئيس "هونر" الصينية يعلن موعد صدور هواتف Honor 60


أعلن الرئيس التنفيذى لشركة هونر الصينية، عن الموعد الرسمي لإطلاق سلسلة هواتف الشركة الرائدة Honor 60 وذلك بعد غد الإثنين، وجاء ذلك على صفحته الرسمية بموقع ويبو حيث سيتم إطلاق الهواتف في حدث كبير في الصين، ثم ستقوم الشركة خلال الأسابيع المقبلة بإطلاقها عالميا.

 

طريقة عرض كلمات مرور الواي فاي Wi-Fi المخفية في ويندوز 11

 

إذا سبق لك الاتصال بشبكة اتصال لاسلكية واي فاي Wi-Fi باستخدام جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز 11 الجديد من مايكروسوفت، فهذا يعني أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك سيقوم بشكل افتراضي بحفظ كلمة مرور هذه الشبكة.

 

أخبار التكنولوجيا آيفون شركة ZTE أسرع هاتف في العالم حساب سيف الإسلام القذافي تويتر

ترشيحاتنا

أخبار السيارات| 5 خطوات ذهبية لشراء سيارة مستعملة..5 سيارات موديل 2021 الأقل استهلاكًا للوقود في مصر

منافس الخطيب .. خالد سليمان المرشح لرئاسة الأهلي في ضيافة على مسئوليتي

أخبار الرياضة.. كيروش قد يرحل عن المنتخب .. إقالة سولشاير من مانشستر يونايتد.. موقف النني من الرحيل عن أرسنال

أخبار التكنولوجيا|شركة ZTE تطلق أسرع هاتف في العالم.. وميزة في آيفون تخلصك من الأرق

نشرة العالم|بيان مرتقب بعودة حمدوك رئيساً لحكومة السودان..دولة عربية تكشف مفاعلها النووي بطاقة 5 ميجاوات..مستشار الأمن القومي الإسرائيلي في البحرين

العدل ليس شرطا والاولى تدخل جهنم.. رأي مبروك عطية في تعدد الزوجات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدا في مدارس القاهرة بسبب الطقس السييء.. اعرف الحقيقة

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

سقوط أمطار شديدة على القاهرة والجيزة ..متى تنتهي موجة الطقس السيئ؟

أثناء العمل.. وفاة 2 من عمال صرف مياه الأمطار بالإسكندرية

ثورة النساء على زواج بيج رامي الثاني .. وخبراء نفس يحللون الموقف

خناقة شوارع داخل فرع فودافون.. والشركة: جاري التحقيق في الواقعة.. فيديو

منهج الرياضيات.. وزير التعليم يوجه رسالة لمعلمي وأهالي تلاميذ رابعة ابتدائي

بعد تزايد الأمطار.. رد حاسم من الجيزة حول تعطيل الدراسة غدا الأحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. معجب يصب الأموال بالجردل فوق رأس مغنية شعبية.. لحظة انفجار بطارية موبايل في وجه عامل تصليح

مشروع قانون لمعاقبة الكلاب بعد هجوم مروع على طفلة أثناء عودتها من المدرسة|شاهد

بكل رشاقة.. شاهد هروب فيل من فوق سياج حديدي بعد تسلقه بغرابة|فيديو

أثناء تصليحها.. شاهد لحظة انفجار بطارية موبايل في وجه عامل|فيديو

فيديو

العدل ليس شرطا والاولى تدخل جهنم.. رأي مبروك عطية في تعدد الزوجات

باهظة الثمن.. عائلة سعودية تُكرم عمر كمال وتهديه سيارة فارهة

قالت مين ده وقاعد هنا ليه.. حفيد كمال الشناوي يهاجم زوجة هاني شاكر

هغير فكرة الجواز| رجل يتزوج من 9 نساء في يوم واحد.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ