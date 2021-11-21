أخبار التكنولوجيا|شركة ZTE تطلق أسرع هاتف في العالم.. وميزة في آيفون تخلصك من الأرق

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

كشفت تسريبات أن شركة هونر الصينية تعتزم إطلاق أول سلسلة هواتف من الهواتف القابلة للطى منذ إنشائها وبعد انفصالها عن شركة هواوى، وذلك خلال الأشهر المقبلة مع بداية العام المقبل 2022 ، حيث سيتم إصدار الهواتف تحت اسم HONOR Magic Fold .



كشفت تسريبات عدد من مواصفات ساعة آبل الذكية القادمة Apple Watch 8 والتى ستصدرها الشركة العام المقبل، ستحصل على عدد من الميزات الطبية التى ستعتبر ثورة في عالم الساعات الذكية كما ستنافس سابقتها بشكل كبير .



بعد 24 ساعة فقط من تدشين أول حساب له بعد أول عودة رسمية منذ عشر سنوات، قام موقع تويتر بتعليق حساب سيف الإسلام القذافي بعد أن وصل إلى أكثر 27 ألف متابع في وقت قليل، وذلك بسبب انتهاك سياسات الموقع .



تحتوى هواتف آيفون على الكثير من الميزات المهمة والمفيدة في الحياة اليومية، كما تتميز بسهولة تفعيلها، وعلى الرغم من ذلك يستفيد مستخدمو آيفون من عدد قليل للغاية من الميزات الموجودة في نظام iOS .



أعلنت شركة ZTE الصينية رسميا عن نسخة جديدة من هاتف Axon 30 Ultra تحتوى على ذاكرة وصول عشوائي 18 جيجابايت رام ومساحة تخزين داخلية سعة 1 تيرابايت، مما يجعل الهاتف هو الأسرع أداء في العالم.



بدأ متصفح DuckDuckGo الشهير والمنافس لمتصفح جوجل كروم، بإطلاق ميزة مهمة على هواتف أندرويد تمنع التطبيقات المختلفة من تتبع المستخدمين وأنشطتهم، الأمر الذى سيمنع شركات الإعلانات من تتبع البيانات الخاصة بهم وعرض أنماط معينة من الإعلانات .



كشفت تسريبات أن شركة آبل الأمريكية ستطلق هواتفها الرائدة القادمة iPhone 14 العام القادم 2022 بمنفذ شحن من نوع USB-C بدلا من منفذ Lightning الخاص بالشركة ، والتى طالما أصرت الشركة عليه.



أعلن الرئيس التنفيذى لشركة هونر الصينية، عن الموعد الرسمي لإطلاق سلسلة هواتف الشركة الرائدة Honor 60 وذلك بعد غد الإثنين، وجاء ذلك على صفحته الرسمية بموقع ويبو حيث سيتم إطلاق الهواتف في حدث كبير في الصين، ثم ستقوم الشركة خلال الأسابيع المقبلة بإطلاقها عالميا.

إذا سبق لك الاتصال بشبكة اتصال لاسلكية واي فاي Wi-Fi باستخدام جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز 11 الجديد من مايكروسوفت، فهذا يعني أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك سيقوم بشكل افتراضي بحفظ كلمة مرور هذه الشبكة.