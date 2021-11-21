ريال مدريد في مهمة استعادة الصدارة أمام غرناطة بالليجا .. اليوم

يحل فريق ريال مدريد، ضيفا على نظيره غرناطة، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة والربع مساءً، على ملعب نويفو لوس كارمينيس، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 27 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن إشبيلية وريال سوسيداد المتصدران.

فيما يأتي غرناطة في المركز السابع عشر بجدول الترتيب، برصيد 11 نقطة.

ويسعى ريال مدريد في مباراة اليوم، للعودة بالثلاث نقاط، من أجل استعادة صدارة الليجا.

وقال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد: "بعد فترة التوقف الدولي الأخيرة، تحسن الفريق وبحثنا عن مزيد من الاستمرارية. لدينا ثقة وديناميكية جيدة في الفريق. علينا الاستمرار لأن لدينا مباريات مهمة. وصلنا بحالةٍ جيدة في هذه المرحلة من الموسم. لدي الكثير من الإيمان والثقة، وحتى عيد الميلاد سنعمل بشكل جيد".

قائمة لاعبي ريال مدريد:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين ولويس لوبيز

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، باييخو، ناتشو، مارسيلو وميندي

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، لوكاس فازكيز، إيسكو، كامافينجا وبلانكو

خط الهجوم: بنزيما، أسينسيو، يوفيتش، فينيسيوس جونيور، رودريغو وماريانو.