عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول يتفقد مركز التحكم بالشبكة القومية للغاز الطبيعى

صدى البلد

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المركز القومى للتحكم في الشبكة القومية للغازات الطبيعية (ناتا ) بالقاهرة الجديدة والذى تقوم بتشغيله الشركة المصرية للغازات الطبيعية " جاسكو " وذلك في اطار المتابعة لسير العمل بالمركز بعد تطويره والاطمئنان على موقف إدارة وتشغيل الشبكة التي تقوم بإمداد المستهلكين في مختلف محافظات الجمهورية باحتياجاتهم من الغاز الطبيعى .

وأوضح المهندس طارق الملا أهمية برنامج تطوير وتحديث مركز التحكم الذى نفذه قطاع البترول ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع بهدف الوصول لأعلى كفاءة في إدارة  وتشغيل شبكة وخطوط نقل الغاز التي تمتد من شمال مصر الى جنوبها ومن شرقها الى غربها  ، مؤكدا ان الشبكة القومية للغازات الطبيعية لها دورها المتميز في دعم مشروعات التنمية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة المصرية  وتلبية احتياجات المواطنين  في ظل التوسع  بالمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل  على مستوى الجمهورية ومبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى .

وخلال الزيارة حرص الوزير على متابعة ظروف التشغيل الفعلية لشبكات وخطوط نقل الغاز ، وتابع مع العاملين كافة التطورات الخاصة بالعمل المركز بعد تطويره وتحديثه وانعكاس ذلك على الأداء التشغيلى للشبكة .

ثم عقد الوزير اجتماعاً للوقوف على تقدم عدداً من اهم المشروعات الجارى تنفيذها للتوسع في نقل وامداد الغاز الطبيعى للمدن عبر خطوط الانابيب ومشروعات دعم البنية الأساسية للشبكة ، حيث استمع لشرح من المهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو المشغلة للشبكة الذى أوضح أنه يجرى حالياً تنفيذ مشروع خط غاز العامرية / العلمين بطول 120 كم لبدء توصيل الغاز لمناطق الساحل الشمالى حتى مدينة العلمين الجديدة ، الى جانب مشروع خط التينة غرب / ميت نما بطول 170 كم للحفاظ على امدادات الغاز بالمعدلات المطلوبة ، ومشروع توسعات محطة ضواغط دهشور فى اطار زيادة كميات الغاز المدفعة الى مناطق الصعيد، كما تم استعراض مشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية في اطار تعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعى ومشتقاته بما يلبى احتياجات مشروعات صناعة البتروكيماويات بمجمعى سيدبك وايثيكو بالإسكندرية من خليط الايثان / بروبان وزيادة انتاج البوتاجاز والمتكثفات والبروبان كمشتقات ذات قيمة اقتصادية عالية .

رافق الوزير خلال جولته بمركز التحكم كل من الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس ) ونائبه للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز المهندس احمد محمود و الأستاذ أسامة مبارز وكيل الوزارة للمكتب الفني وعدد من قيادات شركة جاسكو .

bd8818b9-9d90-4f43-a97c-1d0decdbea94
bd8818b9-9d90-4f43-a97c-1d0decdbea94
طارق الملا البترول وزير البترول الشركة المصرية للغازات الطبيعية قطاع البترول صناعة البتروكيماويات

ترشيحاتنا

سيراميكا كليوباترا يواجه فاركو لتأكيد انطلاقته الممتازة في الدوري

الرى: تركيب 5 مواقع جديدة لرصد هطول الأمطار بالوادي الجديد ومطروح والبحر الأحمر

البنك المركزي:814.9 مليار جنيه حجم الائتمان المحلي بالعملة الأجنبية في أغسطس الماضي

سحب ورياح وبرد.. استمرار رفع درجة الطوارئ بمطروح لإزالة آثار مياه الأمطار

السجن المشدد وغرامة تصل لـ10 آلاف جنيه عقوبة تزوير بطاقة مسن

إطلالة فاخرة .. دونج فينج الصينية تغيير مفهوم "الفان" .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طقس اليوم.. استمرار الأمطار الغزيرة على 15 منطقة بالجمهورية

موعد انتهاء موجة الطقس السيئ؟ .. وعودة الدراسة بهذه المحافظات

تعطيل الدراسة غدا في مدارس القاهرة بسبب الطقس السييء.. اعرف الحقيقة

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

سقوط أمطار شديدة على القاهرة والجيزة ..متى تنتهي موجة الطقس السيئ؟

أثناء العمل.. وفاة 2 من عمال صرف مياه الأمطار بالإسكندرية

السجن المشدد وغرامة تصل لـ10 آلاف جنيه عقوبة تزوير بطاقة مسن

ثورة النساء على زواج بيج رامي الثاني .. وخبراء نفس يحللون الموقف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. معجب يصب الأموال بالجردل فوق رأس مغنية شعبية.. لحظة انفجار بطارية موبايل في وجه عامل تصليح

مشروع قانون لمعاقبة الكلاب بعد هجوم مروع على طفلة أثناء عودتها من المدرسة|شاهد

أثناء تصليحها.. شاهد لحظة انفجار بطارية موبايل في وجه عامل|فيديو

بكل رشاقة.. هروب فيل من فوق سياج حديدي بعد تسلقه بغرابة|فيديو

فيديو

العدل ليس شرطا.. رأي مبروك عطية في تعدد الزوجات

باهظة الثمن.. عائلة سعودية تُكرم عمر كمال وتهديه سيارة فارهة

قالت مين ده وقاعد هنا ليه.. حفيد كمال الشناوي يهاجم زوجة هاني شاكر

هغير فكرة الجواز| رجل يتزوج من 9 نساء في يوم واحد.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ