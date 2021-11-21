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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد مجدى فى حوار لـ صدى البلد: أصبحنا عائلة واحدة بسبب الآنسة فرح.. اليوجا علم.. وأتمنى تقديم شخصية يوسف شاهين

أحمد مجدى
أحمد مجدى

أحمد مجدى لـ «صدى البلد» : 

أصبحنا عائلة واحدة بسبب الآنسة فرح

اليوجا علم.. ولا أسعى للبطولة المطلقة

عرض مسلسل وعد الشيطان في العام الجديد

 

يمتلك قدارت فنية هائلة سواء فى التمثيل أو الإخراج، استطاع أن يربط المشاهد به من خلال شخصية «شادى» فى مسلسل «الآنسة فرح»، والتى تشهد تغير كبير فى الجزء الرابع والخامس، أنه الفنان أحمد مجدى ابن المخرج مجدى أحمد على. 

«صدى البلد» التقت أحمد مجدى الذى يكشف عديد من الفاصيل الخاصية بشخصيته فى مسلسل “الأنسة فرح” ومصير فيلم “2 طلعت حرب” الذى يقدمه مع والده، كما يتحدث عن تاثير اليوجا على حياته ويوجه نصيحة لمن يحب ان يمارسها. 

أحمد مجدى

ارتبط الجمهور بشخصية «شادى» فى مسلسل «الآنسة فرح» فهل تقديم الشخصية فى 5 أجزاء أثر على شخصيتك الحقيقية أم لا ؟ 

أتصور أن شخصية «شادى» أثرت فى الجميع سواء بالسلب أو الإيجاب، نظرا لأفعاله المختلفة، وبالتالى أثر على شخصيتى أيضا، خاصة أننى عشت مع هذه الشخصية على مدار 5 أجزاء متتالية، وأتصور أن المفيد فى هذا العمل والشخصية تحديدا أننا كان نقوم بتصوير الأجزاء بشكل شبه متلاحق، وهو الأمر الذى دفعنا أن نقترب أكثر من الشخصيات ونتأثر بها. 

أحمد مجدى

ماذا عن التغيرات التى طرأت فى شخصية «شادى» بمسلسل «الآنسة فرح»؟ 

مسلسل «الآنسة فرح» من أقرب الأعمال إلى قلبى، خاصة أن دوري فى العمل شهد عديد من التغيرات التى طرأت عليه، حيث كان شخصا أنانيا فى الأجزاء الثلاثة الأولى، ولكن هذه الصفة تلاشت فى الجزأين الرابع والخامس. 

وهل تعدد هذه الأجزاء خلق حالة من الكيمياء بين فريق عمل مسلسل «الآنسة فرح» ؟ 

تعدد الأجزاء خلق حالة من الكيمياء والود والترابط بين فريق العمل ككل، وكان سببا فى أن نصبح عائلة واحدة كممثلين، خاصة أن هناك عشرة ومعايشة لمدة طويلة بين فريق العمل داخل الاستوديو وذلك على مدار خمس مواسم وهو ما خلق حالة من الترابط. 

كيف ترى عرض العمل فى التليفزيون على 4 mbc ومنصة إلكترونية «شاهد» ؟ 

عرض المسلسل على منصة شاهد وقناة mbc 4 يمنحه جماهيرية مختلفة وفكرة عرض الأعمال على منصات أمر إيجابى، ولكن هذا الأمر صعب فى السينما كون السينما مكانها الطبيعى دور العرض ولكن من أجل استمرارية المنصات لابد من تقديم أعمال سينمائية ذات طبيعة تليفزيونية. 

أحمد مجدى 

أغلب أعمالك تعتمد فى اختيارها على البطولة الجماعية على الرغم من أن البعض يطالب بتقديم بطولة مطلقة لك ؟ 

أن ظهورى فى عديد من الأعمال الفنية وعدم حصولى على البطولة المطلقة أمر لا يهمنى، وسعيد بأن يتردد اسمى باستمرار فى خوض البطولة المطلقة، لكن هذا لا يشغلنى بقدر ما يشغلنى الدور الجيد والمناسب الذى يهدف الى رسالة، فأنا بطبعى أيضا لا أحب المغامرة وأحب اللعب على المضمون فى حياتى بشكل عام أيضا. 

تردد أنك ستقوم بتقديم سيرة ذاتية عن المخرج يوسف شاهين فى عمل سينمائى؟ 

هذا أمر غير صحيح حيث كانت فى مقابلة وطرح على سؤال هل تتمنى أن تقدم شخصية يوسف شاهين فى السينما، وقلت أتمنى بالفعل تقديمها كونه من المخرجين المهمين والمؤثرين فى الحياة السينمائية، ولكن لم أقل أننى بصدد تنفيذ مشروع عن يوسف شاهين. 

أحمد مجدى ووالده مجدى احمد على 

ماذا عن ممارسك لليوجا ؟ 

إن علم اليوجا أمر صعب واستغرقت وقتا طويلا من أجل أن أتبحر فى هذا العلم، وبعد فترة من البحث والاكتشاف وجدت أن كل من يدعى أنه على علم بهذا المجال فهو نصاب فقط، وعندما يطلب منى أحدا بشكل شخصى أن أفيده فى هذا العلم أقوم بالفعل لتوجيه، لكن بشكل عام أرى أن هذا المجال يحتاج إلى دراسة جيدة وبحث قد يستغرق وقتا طويلا. 

أحمد مجدي لـ "صدى البلد": عرض مسلسل وعد الشيطان في العام الجديد

أحمد مجدي لـ صدى البلد: اليوجا علم.. ولا أسعى للبطولة المطلقة.. فيديو

ماذا عن فيلم «2 طلعت حرب» الذى تشارك فى بطولته وتتعاون فيه مع والدك المخرج مجدى أحمد على ؟

العمل انتهينا من تصويره منذ فترة قصيرة، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية، وأقدم فيه دورا جديدا ومختلفا، واعتبره مفاجأة للجمهور، ولا يمكن أن أكشف عن أى تفاصيل أخرى لحين عرضه قريبا، وبشارك فى بطولة الفيلم كل من عبير صبرى وياسمين الخطيب وأحمد مجدى وتأليف وإخراج مجدى أحمد على. 

وماذا عن مسلسل «وعد الشيطان» مع الفنان عمرو يوسف ؟ 

نواصل حاليا تصوير العمل بشكل جيد، حيث من المقرر أن يتم العرض فى مطلع العام الجديد، وذلك على إحدى المنصات الالكترونية، ولا استطيع الكشف عن تفاصيل كثيرة فى العمل إلا أن ما يمكن قولة هذا العمل سيكون مفاجاة خاصة أن العمل يعتمد على ميزاينة ضخمة للغاية، ويشارك فى بطولته كل من فتحى عبدالوهاب وعائشة بن أحمد وأحمد الرافعي ومحمد إبراهيم يسرى وخالد كمال وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم نيللى كريم، وهو من إخراج كولين تييج. 

أحمد مجدى طلعت حرب الفنان احمد مجدي مجدى أحمد على مسلسل “الانسة فرح” 2 طلعت حرب

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