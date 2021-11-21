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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جامع :خطة عمل لزيادة الصادرات لسوق الكوميسا بعد تسلم مصر لرئاسته

نيفين جامع
نيفين جامع

أعلنت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، تجهيز خطة عمل واضحة لزيادة الصادرات إلي أسواق الكوميسا بعد تسلم مصر لرئاسة دول التجمع من مدغشقر الثلاثاء القادم، مشيرا إلى الحوافز المصرية الكبيرة للصادرات ومنها دعم الشحن لأسواق أفريقيا بنسبة 80%.

وأضافت في ردها على سؤال لـ "صدى البلد " خلال مؤتمر صحفي لاعلان استضافة مصر لقمة الكوميسا، أن خطة العمل ستكون مخرجاتها بنتائج إيجابية على حجم التصدير، والعمل على إزالة كافة العوائق التي تقف إمام المنتجات المصرية المصدرة إلي الخارج.

من جانبها، قالت تشيليشي كابويبوي السكرتير العام لتجمع الكوميسا، " هناك تقدير كبير للحكومة المصرية لاستضافة هذا الحدث، وتناقش قمة الثلاثاء عددا من القضايا المتعلقة بالتجارة وهذا الاجتماع يخلق نوع من التعاون والمرونة لتجاوز كافة التحديات التي واجهتها الدول خلال الكورونا ومناقشة الرقمنة وهذه القمة فرصة للتعامل مع عدة تحديات، ومناقشة قضايا تتعلق بالتغيير المناخي، وخلال القمة سنطلع إلي ترجمة القضايا إلي مشروعات فعالة، وستشهد القمة مناقشة تفعيل المجالس التجارية واشكاليات أخري ونقاط إدارية تتعلق بالتجارة الخارجية ونتطلع إلي قمة ناجحة ونتطلع إلي زعامة مصر إلي القمة
 

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