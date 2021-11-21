شاهد.. شيما صابر في أحدث إطلالة عبر الإنستجرام |شاهد

شاهد..أحدث إطلالات شيما صابر عبر الإنستجرام

شاركت الإعلامية شيما صابر، متابعيها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة جديدة لها.

وكانت قد أعلنت شيما صابر عن برنامجها القادم وكتبت: "بسم الله البداية.. و الحمد لله كل حاجة حلوة اتمنيتها مهما اتأخرت بتيجي في معادها، و يبقي الفضل دائما بعد الله سبحانه و تعالي لكم و لدعمكم المستمر .. و أحب اوجه كل الشكر للاستاذ، علي الفرصه الكبيرة دي وأتمني إني أكون عند حسن ظنكم وأقدر أقدم لكم حاجة تليق بيكم".





يذكر أن الإعلامية شيما صابر، متزوجة من رامي صبري لاعب نادي فاركو، ورزقت مؤخرا بمولودها الأول.



وتقدم شيما صابر برنامج "60 دقيقة" على شاشة قناة "أون تايم سبورتس"، وتعد "شيما" أبرز مذيعات البرامج الرياضية في مصر.