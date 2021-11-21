في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة .. مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة والذخائر غير المُرخصة .

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سلبم مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية وقطاع الأمن المركزى بإستهداف (3 عناصر إجرامية خطرة ، أحدهم سبق إتهامه فـى 25 قضية ما بين "سرقة - هتك عرض - شروع فـى قتل - سلاح نارى" ومطلوب التنفيذ عليه فى جنايات "إطلاق أعيرة نارية – سرقة – سرقة بالإكراه " والصادر فيها أحكام بــ"السجن – السجن المؤبد" وآخر سبق إتهامه فى قضايا"سرقة – مخدرات – سلاح أبيض" ، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية) .

ولدى وصول القوات لمكان تواجدهم بإحدى المناطق الزراعية بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية وإستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق أعيرة ناريه تجاهها فبادلته بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف .

نتج عن ذلك مصرعهم ، وعُثر بحوزتهم على (3 بنادق آلية – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر البانجو وزنت 30 كيلو جرام –3 دراجات نارية –2 هاتف محمول ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.