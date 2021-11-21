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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة .. مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالدقهلية

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة والذخائر غير المُرخصة .

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سلبم مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية وقطاع الأمن المركزى بإستهداف (3 عناصر إجرامية خطرة ، أحدهم سبق إتهامه فـى 25 قضية ما بين "سرقة - هتك عرض -  شروع فـى قتل - سلاح نارى" ومطلوب التنفيذ عليه فى جنايات "إطلاق أعيرة نارية – سرقة – سرقة بالإكراه " والصادر فيها أحكام بــ"السجن – السجن المؤبد" وآخر سبق إتهامه فى قضايا"سرقة – مخدرات – سلاح أبيض" ، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية) .

ولدى وصول القوات لمكان تواجدهم بإحدى المناطق الزراعية بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية وإستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق أعيرة ناريه تجاهها فبادلته بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف .

نتج عن ذلك مصرعهم ، وعُثر بحوزتهم على (3 بنادق آلية – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر البانجو وزنت 30 كيلو جرام –3 دراجات نارية –2 هاتف محمول ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزير الداخلية امن الدقهلية مصرع مديرية أمن الدقهلية مساعد وزير الداخلية عناصر اجرامية

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