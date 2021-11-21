السيسي يطلق استراتيجية الكوميسا متوسطة المدى 2021- 2025 خلال القمة الثلاثاء المقبل

أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن العاصمة الإدارية الجديدة ستستضيف قمة الكوميسا الـ21 الثلاثاء المقبل، بمشاركة ممثلى الدول الأفريقية أعضاء التجمع، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب سكرتير عام الكوميسا وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الأفريقية.

وقالت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بحضور تشيليشى كابويبوى، السكرتير العام لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا"، اليوم الأحد، إن القمة ستعقد تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمى الاقتصادى الاستراتيجى"، وتهدف إلى تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمى لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا، وتعزيز قدرة الدول الأعضاء البالغ عددها 21 دولة على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها.

وأضافت أن فعاليات القمة ستشهد تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسةمصر للكوميسا من رئيس دولة مدغشقر، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية الكوميسا متوسطة المدى 2021-2025 والتى سيطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ظل رئاسة التجمع.

ونوهت الوزيرة إلى أن القمة ستشهد استعراض عدد من التقارير الهامة حول موضوعات التكامل الاقتصادى ذات الأولوية، وموقف جائحة كورونا في الإقليم، والمجلس الوزاري الـ42 للكوميسا الذي انعقد يوم 9 نوفمبر الجاري، وتقرير وزراء خارجية الكوميسا الـ17 الذي انعقد الأسبوع الماضي، وحالة التكامل الاقتصادي في الإقليم، وتقرير الدورة الحالية للكوميسا، وكذا تقرير مجلس أعمال الكوميسا، إلى جانب عقد مراسم حلف اليمين لقضاة محكمة عدل الكوميسا للاستئناف، والمفوضين الجدد المعينين بمفوضية الكوميسا للمنافسة ولجنة حكماء الكوميسا إلى جانب الإعلان عن الفائزين بجوائز التميز الإعلامي والابتكار.