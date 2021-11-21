ربطهما بجنازير.. حبس أب متهم بقتل نجليه حرقاً بالشرقية

قررت نيابة منيا القمح حبس اب 47 سنة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لإتهامه بقتل نجليه حرقا داخل منزلهما بقرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح، حيث وجهت النيابة العامة له تهمة القتل العمد.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت إخطارا من مركز شرطة منيا القمح يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل بقرية سنهوت دائرة المركز ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتى إطفاء للسيطرة على النيران، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

وتبين العثور على جثة "ا ش " 17 سنة وشقيقه" ش "14 سنة متوفيين وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 40963 جنح منيا القمح لسنة 2021.

وتوصلت التحريات الأولية الي أن الأب 47 سنة عربجى، كان قد قام بتوثيق نجليه بالسلاسل الحديدية لتأديبهما وذلك لتسببهما فى عمل مشاكل له، وفوجئ الجيران بانبعاث النيران من المنزل.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة بمنيا القمح ،فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على الأب لاستجوابه وبيان سبب نشوب الحريق بالمنزل، وتبين قيامه بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.