طالبة من المنيا تفوز بالمركز الأول في القصة القصيرة على مستوى الوطن العربي

كرم محمد أبو العيون مدير الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، الطالبة زينب شريف جودة الحاصلة على المركز الأول في مسابقة القصة القصيرة على مستوى الوطن العربى بمشاركة 15 ألف طالب من جميع أنحاء الوطن العربي.

وجاء ذلك بعدما فازت قصة "حارة ايزابيلا" بالمركز الأول وتم طباعة 500 نسخة منها وعرضها فى معرض الكتاب 2021.

وفي سياق متصل شهد الدكتور صفوت جارح وكيل المديرية ومحمد أبو العيون مدير الشؤون التنفيذية بالمديرية، التصفيات النهائية لمسابقة " اقرأ وارتقى" ضمن المشروع القومي للقراءة " حياة كريمة" على مستوى الإدارات التعليمية التسع للوصول إلى التصفية النهائية للتصعيد للتسابق على مستوى الجمهورية.

كما تواصل مديرية التربيه والتعليم التصفيات لمسابقة "بلابل القرآن الكريم" لحفظ وتلاوة القرآن والثقافة الإسلامية برعاية المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل الوزارة والتى يقوم على تنفيذها محمد رمضان العيص موجه عام اللغة العربية وتوجيه التربية الإسلامية بديوان عام المديرية فى ثلاث مستويات بمختلف المراحل التعليمية بالتعليم العام والفنى ، وتتم التصفية النهائية على مستوى المديرية للتصعيد على مستوى الجمهورية حيث يتم تصعيد ثلاثة متسابقين من كل إدارة تعليمية ليكون إجمالي من يتم تصعيدهم 27 متسابقا في ثلاث مستويات .