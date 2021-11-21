صرف الإسكندرية: انتشار تجمعات لمياه الأمطار.. ونعمل على حلها بأسرع وقت

أكدت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية وجود تجمعات لمياه الأمطار في بعض المناطق في المحافظة بسبب استمرار هطول الأمطار بغزارة، مشيرة إلى أنها تعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

وأهابت الشركة بالمواطنين الصبر باعتبار أن معظم تجمعات المياه نتيجة لكميات مياه الأمطار الكبيرة وتواصل هطول الأمطار، الأمر الذى أدى لبطء معدل تصريف المياه بشبكة الصرف الصحى والتى فاقت كمية الأمطار قدرتها الاستيعابية.

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وأوضحت أن معدات الشركة متواجدة بالفعل في أماكن تجمعات المياه وفرق الطوارئ تعمل جاهدة لتصريف مياه الأمطار في فترة وجيزة وسيتم الانتهاء من تجمعات المياه في شتى أنحاء المحافظة.

ولفت البيان إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار على صفحة الشركة في مواقع التواصل الاجتماعي.

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