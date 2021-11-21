رئيس وزراء السودان: استطعنا المرور ببلادنا لبر الأمان وتغليب مصلحة الوطن

قال عبد الله حمدوك ، رئيس الوزراء السوداني، إن المجد والخلود لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة الذين جعلوا هذا ممكنا ، مؤكدا أن السودان بلد محروس ومحمى وكل ما وصلت لنقطة اللاعودة يستطيعوا توجيه بلادهم فى الطريق الصحيح .



وأضاف عبد الله حمدوك ، عقب عودته لتولي مجلس الوزراء من جديد بعد فترة من إقالته، خلال مؤتمر صحفى أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، أن أجمل ما تحقق فى تاريخ السودان بعد الاستقلال هو التوحد وانجازاتهم فى أكتوبر عام 1964 ، أبريل 1985 ثم ديسمبر 2018 .

وأشار إلى أنه عندما قبل تكليف رئيس الوزراء الانتقالى كان يعلم تماما أن الطريق ليس محفوفا بالورود، ولكن مع توفر الإرادة استطاعوا المرور ببلادهم لبر الأمان وتغليب مصلحة الوطن .