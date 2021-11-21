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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الليلة.. ويجز يحيي حفل ختام وتوزيع جوائز مهرجان الموسيقى الأفريقية

ويجز
ويجز

يحيي مغني الرب المصري ويجز، الحفل الرسمي لتوزيع جوائز الموسيقى الأفريقية في العاصمة النيجيرية لاجوس، بمشاركة مغني الراب المغربي ديزي دروس والمغربية عبير.

يقام حفل ختام مهرجان حفل جوائز الموسيقى الأفريقية All Africa Music Awards "أفريما" مساء اليوم، بعدما استمرت فعالياته على مدار ثلاثة أيام متتالية، وضم اليوم الأول حفل استقبال الفنانين وندوات African Music Business Summit وحفل السجادة الحمراء ختاما بثالث أيامه بحفل Afrima Awards Ceremony بتوزيع جوائز المكرمين.

جوائز الموسيقى الأفريقية 

وتعد جوائز "الموسيقى الأفريقية "Afrima" أعرق جوائز موسيقية على مستوى القارة السمراء وتأتي تحت رعاية مفوضية الاتحاد الأفريقي،  وتفتح بابها للتصويت أمام الجماهير لاختيار نجوم أفريقيا في مجالات أفضل مطرب ومطربة وأفضل ألبوم وأفضل دويتو وأفضل عمل وفنان في مختلف الأنواع الموسيقية كل عام،  وتسلط الضوء على نجوم العالم العربي وفناني شمال أفريقيا باختيار هيئتها 22 فنان وفنانة عربية يتنافسون على 10 جوائز في دورتها السابعة لهذا العام من أصل مايزيد عن 30 جائزة تجمع فنانين من 50 دولة أفريقية.

منافسات أفريما 

وتحتدم المنافسة حول أفضل فنانة في شمال أفريقيا بين 10 فنانات عرب،  من بينهن روبي وهايدي موسى من مصر عن أغنيتي "حتة تانية" و"تصدق وتآمن بالله"، والتونسية آمال مثلوثي عن أغنية "حلم"، والتونسية لطيفة العرفاوي عن أغنية "الأستاذ"، بجانب منافسة حادة بين خمس مطربات من المغرب، من بينهن الديفا سميرة سعيد عن أغنيتها "مون شيري"، بجانب كل من سلمى رشيد بأغنية "شلونج"، وجيلان بأغنية "شي وقات"، وعبير عن أغنية "يخت"، إضافة إلى منال بنشليخة عن أغنية "عيطو للبوليس"، وندى أزهري عن أغنية "طاح الليل".

في حين يتصارع 10 مطربون عرب على لقب أفضل فنان في شمال أفريقيا،  على رأسهم الهضبة عمرو دياب عن أغنية "يا أنا يا لأ"، بينما يدخل محمد رمضان التحدي في تصنيف افصل تعاون فني بأغنيته "يا حبيبي" التي قدمها مع العالمي ميتري جيمس،  بعد تتويحه بجوائز أفريما منذ عامين كأفضل فنان جماهيريا.

كما تشهد الجوائز منافسة مغربية حادة بين خمسة فنانين، وهم ديزي دروس عن أغنية "نوطا"، وحمزة الفضلي عن أغنية "ويلو"، والحر عن أغنية "حس بيا"، بجانب مسلم عن أغنية "سكاتي"،  وزهير البهاوي عن أغنية "سولو دموعي".

إضافة إلى الجزائري مو جرين عن أغنية "بيلا"، والجزائري سولكينج عن أغنية "فادا"، والتونسي كلاي بيج عن أغنية "يلعب".

ومن جانبه قال مايك دادا Mike Dada،  رئيس أفريما، أن جوائز الموسيقى الافريقية تهدف للاحتفاء بالثقافة الموسيقية في القارة السمراء وتكريم إبداع مواهبها الفنية من المطربين والموسيقيين،  ونقل إبداعهم ليراه العالم أجمع بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي احتفالا بالإرث الأفريقي الفني، كما كشف أن حفل جوائز هذا العام سيتم إذاعته بشكل حي ومباشر من لاجوس على أكثر من 84 محطة تلفزيونية في 109 دولة حول العالم.

في حين أوضحت جنات حدادي،  منسقة الجوائز في شمال أفريقيا، أن اختيار مغني الراب المصري ويجز للمشاركة في إحياء حفلي الافتتاح والختام للجوائز هذا العام جاء تقديرا لما حققه من نجاح جماهيري وفني ملحوظين في وقت قصير مع اعتباره أيقونة التراب راب بشكله العصري الجديد في مصر ويستحق تقديمه للجمهور الأفريقي،  مضيفة أن حفل توزيع جوائز أفريما هذا العام يشهد مشاركة متميزة من فناني شمال أفريقية بأكثر من 20 فنانا وفنانة، ولذلك اختارت هيئة أفريما أن تكون العروض الغنائية الحية في الحفل ممثلة من شمال أفريقيا،  بمشاركة عبير وديزي دروس من المغرب بجانب ويجز.

ويجز مهرجان الموسيقى الأفريقية ويجز في لاجوس توزيع جوائز الموسيقى الأفريقية الراب

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