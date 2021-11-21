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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة أوراق ربة منزل وعشيقها إلى المفتي في قتل ابنة الأولى بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية الدائرة السابعة بإحالة أوراق ربة منزل وعشيقها لفضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهما، بتهمة قتل ابنة المتهمة الأولى بمدينة الخصوص وتحديد جسلة اليوم الثالث من دور يناير المقبل للنطق بالحكم.


تعود الواقعة عندما تلقى قسم شرطة  القليوبية إخطارا بالعثور علي جثة الطفلة " أمل.ح" مخنوقة داخل منزلها بالخصوص.

 وتشكل فريق بحث جنائي وتبين لرجال المباحث أن وراء الجريمة كلا من والدتها "هدى.ه"  20 سنة ربة منزل وعشيقها "م.ع" عامل، حيث قتلا الطفلة عمدا بأن ضغط المتهم الثاني على وجهها بوسادة ولم تمنعه المتهمة الأولى، قاصدان قتلها عمدا خشية افتضاح أمر علاقتهما الآثمة.


وأحيل المتهمان للنيابة العامة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم أحالهتهما للنيابة الكلية ببنها لمحكمة الجنايات، ووجهت لهما تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في قتل الطفلة حتي لا تخبر أحدا بعلاقتهما الآثمة وارتكارب جريمة زنا لكون المتهمة الأولى متزوجة وعلى ذمة رجل.


وتبين من التحقيقات أن الطفلة المجنى عليها شاهدت المتهمة والمتهم في وضع مخل داخل منزلهما فخشيا إبلاغ الطفلة لوالدها بعلاقتهما الآثمة فقام المتهم بكتم أنفاس الطفلة بوسادة حتي لفظت أنفاسها الأخيرة أمام والدتها التي لم تتدخل وحاولت إخفاء جريمتها ولكن رجال المباحث توصلوا لتفاصيل العلاقة الآثمة بين المتهمة والمتهم وتم ضبطهما واعترفا بجريمته، وأحيلا للمحكمة التى أصدرت قرارها المتقدم.

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