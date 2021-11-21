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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عبد العزيز رئيسا لحزب الإصلاح والنهضة بالتزكية.. ويؤكد: نهدف لاستكمال ما بدأناه من خطة طموحة

صدى البلد

عقد حزب الإصلاح والنهضة المؤتمر العام الخاص بالحزب في مقر الأمانة العامة بالإسكندرية، لانتخاب رئيس الحزب والمكتب السياسي.

وفاز  هشام مصطفى عبدالعزيز برئاسة حزب الإصلاح والنهضة بالتزكية، لمدة خمس سنوات قادمة، كما فاز بعضوية المكتب السياسي كلا من فريد مناع، والدكتور عمرو نبيل، والدكتور أيمن مرسي، والدكتور علي عبدالمطلب، والمهندس علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ، والمهندس محمد إسماعيل، والدكتور مصطفى كُريم، المهندس رامي عمرو.

وفاز بمنصب الأمين العام المهندس أحمد عمرو، كما فاز بعضوية الأمانة العامة كلا من فريد مناع جمعة نائب رئيس الحزب للتخطيط والمتابعة، والدكتور عمرو نبيل نائب رئيس الحزب للشؤون السياسية، والدكتور أيمن مرسي زكي أمين التنظيم والعمل الميداني، والدكتور علي عبد المطلب رئيس الأكاديمية السياسية، والمهندس علاء مصطفى مساعد رئيس الحزب لشؤون الإعلام، والمهندس محمد إسماعيل مساعد رئيس الحزب للتواصل السياسي، والدكتور مصطفى كُريم مساعد رئيس الحزب وأمين السياسات العامة، والمهندس رامي عمرو مدير المكتب الاستراتيجي، والدكتور محمد خالد أبو النور  أمين الشباب، والدكتورة لبنى خليفة أمينة المرأة، والمهندس محمد البطاط أمين محافظة البحيرة، والدكتور خالد الشربيني أمين العضوية، والدكتورة إيناس دويدار أمينة إدارة الدعم النفسي.

يذكر أنه تم فتح باب الترشح على منصب رئيس الحزب في ٢٤ أكتوبر ولمدة ٧ أيام، ولكن لم يتقدم أحد من أعضاء المؤتمر العام للترشح على المنصب في المدة المحددة سلفا من لجنة الإشراف على الانتخابات، رغبة منهم في تجديد الثقة في هشام عبد العزيز، بعد قيادته الحكيمة للحزب خلال السنوات الخمس الماضية.

وأكد عبدالعزيز، أنه يهدف لاستكمال ما بدأه من خطة طموحة وواعدة متماشية مع توجه الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة، وحكمة المواقف السياسية التي اتخذها دعما للدولة الوطنية في مواجهة الإرهاب، فضلا عن خطة التوسعات في المحافظات التي بدأت بالفعل خلال الأشهر القليلة الماضية، وإيمانه بملف تأهيل وتمكين الشباب.

مجلس الشيوخ حزب الإصلاح والنهضة مقر الأمانة العامة لدكتور عمرو نبيل الدولة المصرية

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