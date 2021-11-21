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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين ترحب بالتوصل إلى اتفاق يعزز وحدة الصف في السودان

البحرين ترحب بالتوصل
البحرين ترحب بالتوصل إلى اتفاق يعزز وحدة الصف في السودان

رحبت البحرين، الأحد، بتوصل أطراف المرحلة الانتقالية في السودان إلى اتفاق سياسي، لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، إن المملكة ترحب بالتوصل إلى اتفاق "شامل يرسخ مهام المرحلة الانتقالية المقبلة، ويعزز وحدة الصف بين القوى والمكونات السياسية، مما يسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في السودان، والحفاظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية، ويحقق تطلعات شعبها للسلام والنماء والازدهار".

وأكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين ودعمها الكامل لجمهورية السودان لما من شأنه تحقيق تطلعات شعبها الشقيق في الاستقرار والسلام والتنمية.

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من جانبها، رحبت دولة الإمارات، الأحد، بتوقيع الاتفاق السياسي في السودان، وأعربت عن أمنياتها بالتوفيق للمكونات السودانية في مسيرتها المقبلة لاستكمال المرحلة الانتقالية في ظل توافق بين أبناء الشعب السوداني، بما يعزز استقرار السودان وازدهاره.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، ثقة دولة الإمارات بقدرة الشعب السوداني على تجاوز المرحلة الراهنة في ظل التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.

ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، ورئيس الحكومة المنحلة عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.

وشمل الاتفاق أيضا أن تكون "الوثيقة الدستورية لعام 2019 وتعديل 2020 هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية"، مع التشديد على أن "تعديل الوثيقة الدستورية يكون بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المنحل".

كما تضمنت نصوص الاتفاق أيضا "إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين"،  إضافة إلى "التأكيد على بناء جيش قومي موحد".

السودان البحرين اتفاق السودان حمدوك البرهان

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