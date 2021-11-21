أبو العينين ينعى سهير البابلي: أخلصت لفنها ورسمت البسمة على وجوهنا

نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الفنانة القديرة سهير التي رحلت عن عالمنا اليوم عن عمر 86 عامًا بعد صراع مع المرض.

وقال أبو العينين: رحم الله الفنانة #سهير_البابلي التي رحلت بعد مشوار وتاريخ فني طويل وحافل سيظل خالدًا فى ذاكرتنا ووجداننا جميعا لفنانة صاحبة موهبة كبيرة اسعدتنا بأعمالها الفنية القريبة لقلوبنا.. وإنسانة رائعة احترمت وأخلصت لفنها ورسمت الإبتسامة على وجوهنا فى حياتها وأبكت محبيها برحيلها .

وتابع أبو العينين: خالص العزاء لأسرة الفنانة الراحلة سهير البابلي والوسط الفني ومحبيها.. سائلين الله عز وجل أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان - وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".