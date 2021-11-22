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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبرز تصريحات الأمين العام لـ"مستقبل وطن" عن جهود الحزب في أزمة سيول أسوان

مستقبل وطن
مستقبل وطن

نشر حزب مستقبل وطن، أبرز تصريحات المهندس أشرف رشاد الأمين العام للحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بشأن جهود مستقبل وطن في أزمة سيول محافظة أسوان، والتي جاءت كالآتي:

 


متابعة الرئيس وتوجيهاته المستمرة لمساعدة المواطن جعلت علينا لزامًا التحرك والمساندة.

 


مستقبل وطن دائمًا مساندًا للحكومة في خطواتها الداعمة للمواطن سواء بشكل عام أو في الظروف الطارئة.

 


تحركنا في أزمة سيول أسوان بشكل فوري وعلى اكتر من مستوى (الوحدات الحزبية والمركزية).

 

أطلقنا مبادرة لتعويض كل من هُدِم منزله أو تعرض للتلف سواء بالترميم أو الدعم المالي.

 

بدأنا منذ اليوم الثاني للأزمة صرف إعانات مالية لأهالينا من خلال حصر دقيق وموضوعي.

 

بدأنا فعليًا في بناء وإعادة ترميم مجموعة من المنازل التي تعرضت للتلف والسقوط.

 

قافلة مستقبل وطن لأهالينا في أسوان تحتوي كل ما تحتاجه الأسرة من فرش وغذاء.

 

القافلة بدأت أعمالها اليوم الأحد ومستمرة حتى الوصول لكل المتضررين.

 

لن نتوقف عن تقديم الدعم والمساندة حتى يتم إزالة الضرر نهائيًا وإعادة الأمور لطبيعتها.

 

اهتمام الدولة والاهتمام غير المسبوق سبب ارتياحًا نفسيًا وثقة في الدولة لدى أهالينا في أسوان.

 


هناك تعاون جميل وكامل من جانب الأهالي لتخفيف آثار الصدمة على المتضررين.

 

أهالي أسوان عبروا عن سعادتهم ووجهوا الشكر للرئيس ومستقبل وطن وكل مؤسسات الدولة.

 

نتمنى دومًا أن نكون عند حسن ظن الناس
 

مجلس النواب محافظة أسوان حزب مستقبل وطن المهندس اشرف رشاد الامين العام مؤسسات الدولة الهيئة البرلمانية

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