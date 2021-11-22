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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميريهان حسين تعلن موعد عرض مسرحية "شمسية وأربع كراسي" بالرياض

صدى البلد

شاركت الفنانة ميريهان حسين متابعيها موعد عرض مسرحية “شمسية وأربع كراسي” بالرياض وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتبت: “في انتظاركم على مسرح محمد العلي في البوليفارد بالرياض إبتداء من يوم الخميس القادم ٢٥ نوفمبر ان شاء الله”. 

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تعرف على موعد عرض مسرحية شمسية واربع كراسي بموسم الرياض

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بعد تصدرها التريند.. أجمل وأجرأ إطلالات ميريهان حسين.. شاهد


وكان قد حل نجوم مسرح مصر ضيوف على برنامج “سبوت لايت” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “شيرين سليمان”، وتحدثوا عن كواليس مشاركتهم في مسرحية "شمسية وأربع كراسي".

 

وقال أوس أوس، إن يجسد دور "مجدى" وهو إنسان عشوائى، واستغل فرصة أن لديه صديق فى الساحل الشمالى، لافتا إلى أنه يجهز لتقديم أغنية الفترة المقبلة، بجانب مشاركته فى مسلسل.

 

وقالت ميرهان حسين، أنها تظهر فى المسرحية، فى دور زوجة غيورة للغاية، معقبة:" اسمى فى المسرحية نجلا وبـ ينطق بطريقة معينة لو اتقال بطريقة غيرها بتعصب جدا".

 

وأكدت مريهان حسين، أنه عندما تواصل معها الفنان اشرف عبد الباقى لعرض الدور، شعرت بالخوف من رهبة الوقوف على المسرح وايضا شعرت بالفرح معقبة:" الفرح بالدور غطى على خوفى من رهبة المسرح".

 

ومن جانبه قال محمد عبد الرحمن توتا، يقدم شخصية "ذكى" شخص غنى يسكن فى الساحل.

 

اعمال ميريهان حسين مسرحية شمسية واربع كراسي مسرح الرياض الفنانة ميريهان حسين عرض مسرحى

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