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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 22 نوفمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 22 نوفمبر، 17 ربيع الثاني 1443 هجرية.


مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 22 نوفمبر، 17 ربيع الثاني 1443 هجرية :

مواقيت الصلاة في القاهرة 

صلاة الفجْر 4:55 ص
الشروق 6:26 ص
صلاة الظُّهْر 11:41 ص
صلاة العَصر 2:36 م
صلاة المَغرب 4:56 م
صلاة العِشاء 6:17 م


مواقيت الصلاة في الجيزة   

صلاة الفجْر 4:55 ص
الشروق 6:26 ص
صلاة الظُّهْر 11:41 ص
صلاة العَصر 2:36 م
صلاة المَغرب 4:56 م
صلاة العِشاء 6:17 م

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021 في محافظات مصر

نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد

مواقيت الصلاة في الإسكندرية 

صلاة الفجْر 5:02 ص
الشروق 6:34 ص
صلاة الظُّهْر 11:46 ص
صلاة العَصر 2:39 م
صلاة المَغرب 4:59 م
صلاة العِشاء 6:21 م

 

مواقيت الصلاة في جنوب سيناء

الفجْر: 4:43 ص
الشروق: 6:13 ص
الظُّهْر: 11:29 ص
العَصر: 2:26 م
المَغرب: 4:46 م
العِشاء: 6:06 م

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر : 4:53 ص
الشروق : 6:21 ص
الظُّهْر : 11:41 ص
العَصر: 2:42 م
المَغرب: 5:02 م
العِشاء : 6:21 م

 

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجْر : 4:42 ص
الشروق : 6:08 ص
الظُّهْر : 11:34  م
العَصر: 2:39 م
المَغرب: 5:01 م
العِشاء : 6:17 م

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