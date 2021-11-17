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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يبحث المسلمون عن مواعيد ومواقيت الصلاة في كل يوم، عبر محركات البحث المهمة، مثل جوجل وغيرها، وفي هذا الإطار يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 17 نوفمبر 2021، 12 ربيع ثان 1443 هجرية.

 

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد آذان الفجر 04:52 ص
وقت الشروق 06:21 ص
موعد آذان الظهر 11:40 ص
موعد آذان العصر 2:38 م
موعد آذان المغرب 5:00 م
موعد آذان العشاء 6:19 م

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

موعد آذان الفجر 04:58 ص
وقت الشروق 06:28 ص
موعد آذان الظهر 11:45ص
موعد آذان العصر 2:41م
موعد آذان المغرب 5:02 م
موعد آذان العشاء 6:23 م.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد آذان الفجر 04:48 ص
وقت الشروق 06:18 ص
موعد صلاة الظهر 11:36ص
موعد صلاة العصر 2:33 م
موعد صلاة المغرب 4:55 م
موعد صلاة العشاء 6:15 م

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

موعد آذان الفجر 04:38 ص
وقت الشروق 06:04 ص
موعد صلاة الظهر 11:28ص
موعد صلاة العصر 2:30 م
موعد صلاة المغرب 4:52 م
موعد صلاة العشاء 6:09 م

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد آذان الفجر 04:41 ص
وقت الشروق 06:05 ص
موعد آذان الظهر 11:34 ص
موعد آذان العصر 2:40 م
موعد آذان المغرب 5:03 م
موعد آذان العشاء 6:18 م

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