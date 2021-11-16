نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عددا من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت ، نستعرضها فيما يلي:

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر في محافظات مصر

يبحث المسلمون عن مواعيد ومواقيت الصلاة في كل يوم، عبر محركات البحث المهمة، مثل جوجل وغيرها، وفي هذا الإطار يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2021، 11 ربيع الآخر 1443 هجرية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16- 11- 2021

استقرت اسعار الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 16-11-2021،علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة بعد زيادته أمس بمتوسط 3 جنيهات .

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16- 11- 2021

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 16-11-2021، وذلك للأسبوع الثالث علي التولي بدون أي تغيير علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

أسعار الحديد والإسمنت اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر

من المتوقع أن يستقر سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء عند 15 الف جنيه تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 15300 و15700 جنيه للطن.

وبالنسبة إلى أسعار الأسمنت، فتراوحت بين 950 و1150 جنيها تسليم أرض مصنع، في حين يتراوح سعر المستهلك بين 1050 و1250 جنيها للطن.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر

شهدت أسعار الدواجن والبيض، استقرارا نسبيا منذ بداية الأسبوع.

وانخفض سعر كليو الدجاج الأبيض لـ 29 جنيها، وسعر الرومي 50 جنيها، وسعر البط 50 جنيها، وسعر الأوز 60 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر

من المتوقع أن تشهد أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء، استقرارا نسبيا، حيث سجلت أسعار الكوسة 8 جنيهات للكيلو، و البامية 20 جنيها للكيلو، ووصل سعر الكيلو للطماطم 4 جنيهات، سعر البطاطس 8 جنيهات للكيلو و البصل الأحمر والأبيض 5 للكيلو والخيار الصوب 7 للكيلو والبطاطا 4 جنيهات للكيلو.

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر

يقدم موقع "صدى البلد"، لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.