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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16- 11- 2021

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه  في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 16-11-2021، وذلك للأسبوع الثالث علي التولي بدون أي تغيير علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.


وأعلن  البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار أمام الجنيه إلي نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

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وسجل أقل سعر لـ الدولار نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك الأهلي المصري، مصر، المصرف المتحد.


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع في بنوك "فيصل الإسلامي و الإسكندرية" .


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB، التنمي الصناعية، أبوظبي الأول، HSBC، التنمية الصناعية، المشرق، الكويت الوطني NBK، عودة، أبوظبي التجاري، الأهلي المتحد، قناة السويس، مصر إيران للتنمية، كريدي أجريكول، العربي الإفريقي الدولي، بلوم".

أعلي سعر لـ الدولار


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك الإمارات دبي الوطني، المصري لتنمية الصادرات.


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي، الاستثمار العربي".
 

سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال المصرف المتحد

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