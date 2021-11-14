سعر الدولار في البنوك اليوم 14- 11- 2021

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 14-11-2021، وذلك للاسبوع الثالث علي التولي بدون أي تغيير علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.



واعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار أمام الجنيه إلي نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.



وسجل أقل سعر لـ الدولار نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك الأهلي المصري، مصر، المصرف المتحد.



وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع في بنوك "فيصل الاسلامي و الإسكندرية" .



ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB، التنمي الصناعية، أبوظبي الأول، HSBC، التنمية الصناعية، المشرق، الكويت الوطني NBK، عودة، أبوظبي التجاري، الأهلي المتحد، قناة السويس، مصر إيران للتنمية، كريدي أجريكول، العربي الإفريقي الدولي، بلوم".



أعلي سعر لـ الدولار



ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك الإمارات دبي الوطني، المصري لتنمية الصادرات.



وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الاسلامي،الاستثمار العربي".