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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

استشاري علاقات أسرية : فترة الخطوبة تمثيلية وخلل معايير الزواج سبب انتشار الطلاق.. فيديو

الدكتورة أية عبد
الدكتورة أية عبد المجيد استشاري نفسي وعلاقات أسرية

قالت الدكتورة أية عبد المجيد استشاري نفسي وعلاقات أسرية  إن الطلاق أصبح ظاهرة وليست مشكلة فردية.

وتابعت  أن مصر أصبحت الدولة الثالثة عالميا في نسبة الطلاق، مضيفة :" إن تلك الظاهرة  أصبحت تشكل خطورة خصوصا في المجتمعات الشرقية ولابد من دراسة أبعادها وأسبابها والبحث عن حلولها".

وأضافت أن أسباب الطلاق اختلفت تماما عن الماضي، وتم إجراء دراسات عشوائية تم الاعتماد فيها على مختلف طبقات المجتمع اظهرت ان الطلاق منتشر في كافة طبقات المجتمع.

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واستكملت عبد المجيد:" هناك عدة أسباب أساسية للطلاق في الوقت الحالي أصبح السبب الاقتصادي ليس أساسيا كما كان في السابق بل أصبح اخر الأسباب.

وأوضحت : “هناك خلل في اختيار معايير الزواج ، تغاضينا عن أسس اختيار التربية والأخلاق والمسؤولية، بقينا عاوزين مستوى مادي معين ، وأصبحت  فترة الخطوبة تمثيلية ” .

وتابعت :" الأب والأم كانوا زمان بيسألوا عن الشاب من خلال العائلات الأخرى والجيران وكانت العيوب بتبان في الأول وكذلك المميزات وعليه بيتم اختيار الشاب من عدمه “، مضيفة :"المرأة المصرية حمولة بطبعها قادرة على تحمل الضغوط بشكل كبير  وكذلك هناك أزواج مثاليين والاب المصري مثال للتحمل فقد كان في حرب 73 الرجل يظل 10 سنين في الحروب والتدريبات ويتابع أهله ، الراجل المصري من افضل الرجال في العالم ".

واستكملت :" هناك نسبة  كبيرة من الطلاق بسبب التدخلات يقولها اعمليلي الفطار تقوله لا شوفلك حد وهيا تطلب منه حاجة يقولها مش انا اللي بجيب ، اتفاجأوا انهم في بيت جميل اوي بس مش عارفين يعملوا ايه، نسبة الطلاق في الأعمار الصغيرة تكون في الفترة بين شهرين لسنة بعد الزواج".

وأضافت :" دور الرجل تم تهميشه وتم تصويره على أنه شبح ، زي ما في زوج مستهتر في زوجة مستهترة زي ما في زوج عنيف في زوجة عنيفة وهكذا". 

واختتمت :" لابد على كل أم أن تكون زي زمان تؤكد على دورها داخل المنزل وخارجه والاب لازم يراعي بيته ويكون قائم عليه و يكون مسؤول وقدوة".

 

الطلاق دراسات عشوائية طبقات المجتمع معايير الزواج المجتمعات الشرقية

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