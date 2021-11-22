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مرأة

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت سمك البلطي

صدى البلد

يعد سمك البلطي هو الاكلة الشعبية بوجبات السي فود والمأكولات البحرية ، ولكن لن  يعرف الكثير منا فوائد البلطي .

فوائد البلطي

عندما يتعلق الأمر بالتغذية ، فإن البلطي لديه الكثير من الفوائد والفيتامينات حيث تحتوي الوجبة الواحدة من البلطي علي أكثر من 100 ملليغرام من EPA و DHA أحماض أوميجا 3 الدهنية" ، حسب أخصائية التغذية المسجلة روزان رست ووفقا ل thehealthy.

هذه الأوميجا 3 مهمة للمساعدة في تقليل الالتهاب وكذلك للمساعدة في صحة القلب والدماغ.

فائدة كبيرة أخرى للبلطي: إنه مصدر ممتاز لفيتامين د المهم للمناعة وصحة العظام. لا توفر الكثير من الأطعمة كمية كافية من فيتامين د ، لذا فهذه مشكلة كبيرة.

تشير أخصائية التغذية المسجّلة جريس كلارك هيبس ، مالكة شركة Nutrition with Grace في بورتلاند بولاية أوريغون ، إلى أن "البلطي هو أيضًا مصدر كبير لفيتامين B12 ، وهو عنصر غذائي أساسي لإنتاج الحمض النووي الذي يساعد في الحفاظ على عمل خلايا الدم والأعصاب بشكل صحيح".

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البلطي والوقاية من الأمراض

ستحصل على العديد من فوائد مكافحة الأمراض من أحماض EPA و DHA التي يوفرها البلطي.

ففي عام 2018 وجد دليل قويا على أن أوميغا 3 الأحماض الدهنية يمكن أن تساعد في خفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم وتساعد في زيادة معدلات HDL (جيد) الكولسترول"، 

كما أن أحماض أوميغا 3 الدهنية مفيدة للقلب عندما تقترن بنظام غذائي صحي شامل ونمط حياة ولكن لا يمكنها منع أمراض القلب وحدها."

بالإضافة إلى ذلك ، توفر وجبة 3 أوقيات من البلطي تقريبًا كل السيلينيوم الذي تحتاجه في يوم واحد.

لذلك فإن تناول البلطي قد يدعم صحة الغدة الدرقية" ، كما تقول أخصائية التغذية المسجّلة آن داناهي ، مالكة شركة "كرافينج سومثينج هيلثي" Craving Something Healthy في سكوتسديل بولاية أريزونا.

"يحتاج جسمك إلى السيلينيوم لإنتاج هرمون الغدة الدرقية. وجدت دراسة في مجلة Nutrients على أكثر من 14000 شخص أن الأشخاص الذين حصلوا على المزيد من السيلينيوم في نظامهم الغذائي كانوا أقل عرضة للإصابة بقصور الغدة الدرقية ، المعروف أيضًا باسم مرض خمول الغدة الدرقية.

كذلك ، نظرًا لأن البلطي يوفر كمية ممتازة من البروتين - 23 جرامًا لكل 3 أونصات - مقابل كمية منخفضة نسبيًا من السعرات الحرارية ، فهو خيار رائع لكبار السن الذين لديهم شهية صغيرة.

كما ان سمكة البلطي قليلة الدهن ، فهي أقل إشباعًا من الأسماك الزيتية مثل السلمون ". 

"قد يستفيد كبار السن من الحصول على المزيد من البروتين في كل وجبة للمساعدة في تقليل مخاطر فقدان العضلات المرتبط بالعمر."

حقائق غذائية عن البلطي

يعتبر البلطي صفقة جيدة من حيث السعرات الحرارية ، كما أنه مليء بالبروتين". فيما يلي الحقائق الغذائية للبلطي - بما في ذلك القيم اليومية  للوجبة المطبوخة 

السعرات الحرارية: 111

إجمالي الدهون: 2.3 جرام (3 بالمائة DV)

البروتين: 22.8 جم (46 بالمائة DV)

الكربوهيدرات: 0 جم (0 بالمائة DV)

صوديوم: 48.7 جم (2 بالمائة DV)

الحديد: 0.6 جم (3 بالمائة DV)

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