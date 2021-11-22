إعداد أول رائد فضاء مصري.. الأقمار الصناعية: مصر سات 2 يخدم مجال الزراعة

قال الدكتور محمد يحيي رئيس شعبة أنظمة القدرة الكهربائية للأقمار الصناعية، إن إطلاق مصر للقمر الصناعى مصر سات 2، مهم للغاية، وأن مصر تدخل عالم الأقمار الصناعية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، و أسماء يوسف، أن من أهداف التنمية المستدامة 2030، أن تكون مصر تمتلك أقمار صناعية تستطيع مراقبة الأراضي المصرية و الحدود ، والموارد بشكل عام.



ولفت إلى أن القمر الصناعى مصر سات 2، يخدم مجالات كثيرة، ويكشف الاعتداء على الأراضى، ويخدم مجالات الزراعة.



وأشار إلى أن الصين هى من تمد مصر بالقمر، وأن هناك مشاركة بنسبة 50 % من المهندسين، وذلك لـ نقل التكنولوجيا.



وكشف أنه يتم إعداد أول رائد فضاء مصري، ورفض الإفصاح عن مدة زمنية أو موعد أن يكون لدينا أول رائد فضاء مصري.



