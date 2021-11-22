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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الدكتور خالد عبدالغفار: وحدات الرعاية الصحية استقبلت 4 ملايين سيدة قبل الولادة خلال عام

صدى البلد

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مساء أمس الأحد، لمتابعة سير العمل بقطاع الرعاية الصحية والتمريض والخدمات الطبية المقدمة بالوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومدير المكتب الفني.

 

واطلع الدكتور خالد عبدالغفار على البرامج الصحية المقدمة ضمن قطاع الرعاية الصحية والتمريض وذلك بـ5414 وحدة صحية ومركز على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أهمية حصول كل مواطن على أفضل مستوى من خدمات الرعاية الصحية الأولية.

 

وناقش الوزير  الخدمات الطبية المقدمة بالوحدات الصحية ضمن المبادرات الرئاسية للاهتمام بالصحة العامة، بالإضافة إلى البرامج الصحية للشباب وطب المسنين، لافتًا  إلى إجراء 4 ملايين و 87 ألفًا و 326 زيارة  للسيدات ما قبل الولادة في وحدات الرعاية الصحية الأولية خلال عام 2020، ووجه الوزير بضرورة المتابعة الدورية للسيدات ومتابعة البرامج الصحية المقدمة سواء قبل الولادة وبعدها، بالإضافة إلى البرامج الغذائية للأطفال.

 

ووجه الوزير بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لعقد توأمة بين الوحدات الصحية ودور الرعاية للأطفال والمسنين لتقديم كافة الخدمات الطبية وبرامج التطعيمات للأطفال بالإضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية للاهتمام بالصحة العامة.

 

كما وجه الوزير أيضًا بإرسال فرق الرقابة والمتابعة لسير العمل بتلك الوحدات والمراكز الصحية على مستوى الجمهورية خاصة في الأقاليم والقرى، لمتابعة تحقيق المستهدف من الخدمات الطبية وحصول المواطنين على الخدمات بأفضل مستوى، وتذليل أي تحديات قد تعوق سير العمل، حيث إن تلك الوحدات تساهم في حصول المواطنين على الخدمات الطبية الأساسية.

 

وتابع الدكتور "عبدالغفار" سير العمل بقطاع التمريض بمديريات الصحة والقطاعات والهيئات المختلفة، حيث يبلغ عدد العاملين بقطاع التمريض 200 ألف و 573 من خريجي كليات التمريض والمعاهد الفنية الصحية والمعاهد التابعة للجامعات، ووجه الوزير باعتماد الجهات المانحة للبرامج التدريبية وورش العمل بالتعاون مع النقابة العامة للتمريض.

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