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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تبدأ امتحانات "الميدتيرم" وسط إجراءات احترازية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، انطلاق امتحانات الميدتيرم للعام الدراسي الحالي وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث بدأت الامتحانات بكليات الجامعة وتستمر حتى 25 نوفمبر الجاري.

ونظمت الجامعة امتحانات الميدتيرم على 4 مجموعات تبدأ من التاسعة صباحا وحتي الرابعة عصرا وذلك لتفادي لحالات الزحام والتكدس والحفاظ علي التباعد الاجتماعي بين الطلاب  وطبقا لمعايير الإجراءات الاحترازية.

ووجه الدكتور الخشت، عمداء الكليات بتشكيل لجنة عليا بكل كلية تحت إشراف العمداء ووكلاء الكلية لشؤون التعليم والطلاب، لمتابعة أعمال امتحانات الميدتيرم والمقرر انطلاقها في كافة الكليات تباعا ووفقا الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الأول.

وأكد الدكتور الخشت، أنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء لن يتم السماح للطلاب غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا أو تقديم تحليل pcr  من دخول الامتحانات سواء الميدتيرم أو الفصل الدراسي الاول، مشيرا إلي أن التطعيم ضد كورونا حماية للطالب والمجتمع الجامعي وضمان لاستمرار العملية التعليمية واستكمال العام الدراسي.

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من جانب آخر استقبلت جامعة القاهرة عدد وفد من طلاب مدارس المتفوقين "stem" ضم 40 طالب وطالبة في زيارة لكلية العلوم وذلك في إطار انفتاح الجامعة علي المجتمع، وتم شرح أقسام الكلية المختلفة وطبيعة الدراسة وكيفية تأثير كليات العلوم علي المجتمع والمساهمة في الاقتصاد القائم علي المعرفة، في الوقت نفسه قام قسم الجيوفيزياء بكلية العلوم بتنظيم رحلة علمية إلى منطقة المثلث الذهبي في الصحراء الشرقية وضمت الرحلة 9 من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين.

وأكد الدكتور محمد الخشت على أن الرحلة العلمية تأتي ضمن اهتمام الجامعة بإعداد الدراسات الجيولوجية والجيوبيئية الشاملة والثروة المعدنية باستخدام التقنيات العلمية الحديثة وبما يساعد في جهود التنمية التي تعمل عليها الدولة المصرية.

جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت امتحانات الميدتيرم لقاح فيروس كورونا الفصل الدراسي الأول

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