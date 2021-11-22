عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: مقترح وزارة العدل للحد من الطلاق مثمر .. ومبادرة "سكن ومودة" بداية الطريق

د. هشام عبد العزيز
د. هشام عبد العزيز

أكد الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بـ وزارة الأوقاف أن الوزارة بفضل توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نجحت في تأهيل عدد كبير من الأئمة وخاصة في المناطق الحدودية والى جانب عدد من المحافظات على كيفية حل المشاكل الأسرية والفتوى حيث تم التنبيه عليهم باأن مسائل الطلاق تعرض على فروع دار الإفتاء بالمحافظات أو إرسالها الى دار الإفتاء بالقاهرة وإبلاغ السائل بالإجابة ، خاصة وان دار الإفتاء تخصص إدارة لحل المشاكل الأسرية والفتوى في مسائل الطلاق .


وأضاف رئيس القطاع الديني لـ " صدى البلد " أن مباردة سكن ومودة التي أطلقها وزير الاوقاف منذ اسبوعين وبدأت فعليا أولى دورات تأهيل اواعظات والأئمة بأكاديمية الاوقاف ليكونوا مؤهلين للتعامل مع المقبلين على الزواج  حيث وجه وزير الاوقاف بضرورة الالتحام مع الشباب والفتيات بمؤراكز الشباب وأماكن التجمعات لتوضيح واجبات الرجل والزوجة وحل بعض المشكلات إذا أمكن في الحال .

 

وأوضح ان كل هذه الجهود بالإضافة الى ما تقوم به دار الإفتاء من إجراءات مثل تدريب المأذونين وتشكيل لجان افتائية سيساهم بشكل كبير في تقليل نسب الطلاق بإذن الله .

 

وحول اقتراح وزارة العدل بضرورة تدريب الأئمة والواعظات مع المأذونيين على برامج تدريبية تكاملية للحفاظ على كيان الأسرة أكد رئيس القطاع الديني لا شك ان الاقتراح  جيد جدا وانه حال تنفيذه سيأتي بمردود إيجابي ومؤثر وسيكون له بالغ الأثر على خفض نسب الطلاق المرتفعة . 

اجتماع وزيري العدل والأوقاف ومفتي الجمهورية 

وشهدت وزارة العدل أمس اجتماع ضم  المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث آليات بناء الوعي فيما يخص قضايا الأسرة المصرية, وذلك للحفاظ على كيان الأسرة وتماسكها وتجنب مخاطر الطلاق وآثاره.

 

وأكدت وزارة العدل انه تم التوافق على  عدة آليات من أهمها:

• استمرار ما بدأته وزارة العدل بالتنسيق مع دار الإفتاء من عقد دورات تدريبية لجميع المأذونين في كافة أنحاء الجمهورية خلال مدة زمنية محددة على أن يشمل التدريب الجوانب القانونية والوعظية والفقهية .


• تم التوافق على اختيار القاهرة الكبرى ( القاهرة , الجيزة , القليوبية ) لتشكل بها لجان إفتائية ومصالحة أسرية من أفضل المجتازين الدورات المشار إليها عاليه , تختص هذه اللجان بالتوعية ضد مخاطر الطلاق والعمل على لم شمل الأسرة, والمصالحة بين أطرافها, ومنح فرصة للتريث في اتخاذ قرار الطلاق وحسبانه من القرارات التي تؤثر في بنيان الأسرة المصرية, على أن يعقب ذلك تقييم التجربة وتعميمها على جميع محافظات الجمهورية.

 

وأشارت العدل إلى أنه على صعيد آخر تم الاتفاق على تضمين الدورات التدريبية والتأهيلية التي تقوم بها وزارة الأوقاف للآئمة والواعظات, برامج تتعلق بقضايا الأسرة والحقوق الزوجية من الجانب القانوني, والحفاظ على هذه الحقوق بالاستعانة بالمستشارين المختصين بمحاكم الأسرة, فضلاً عن العلماء من وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية, بقصد تكامل الجهود وتكثيفها بتدريب الآئمة والواعظات والمأذونين في برامج تدريبية تكاملية للوصول إلي رؤية واحدة من شأنها الحفاظ على كيان الأسرة المصرية .

وزارة العدل وزير العدل وزير الاوقاف الطلاق مخاطر الطلاق دار الإفتاء

ترشيحاتنا

سكرك موترك .. الرعاية الصحية : نستهدف 30 ألف مواطن بالأقصر

«ترقبوا فرص جديدة في يناير» .. التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة وظائف المهندسين بوزارة الري

حكم الصلاة في القطار .. الإفتاء: تجوز بشروط

وصول جثمان سهير البابلي مسجد الشرطة .. شاهد

العلماء يكشفون سبب الاختفاء الغامض لـ متحور دلتا في اليابان

طموح الفلاحين .. عودة يستقر على تشكيل المحلة لمواجهة الأهلي اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع السرطان

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

"اللي معندوش مشوار مهم ميخرجش" .. الأرصاد توجه تحذيرات للمواطنين في هذا الأسبوع | فيديو

حقيقة إصابة ميرفت أمين بكورونا بعد تعاونها مع أحمد خليل فى "حكايتى مع الزمان"

شوبير: مفاجآت بالجمله في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل

قرأوا خبر نعي زميلتهم.. بكاء على الهواء في استديو "اكسترا نيوز" بعد وفاة الإعلامية أسماء مصطفى.. فيديو

القضاء الإداري يرفض دعوى جديدة لمرتضى منصور.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

BTS تكتسح.. القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2021

«انكسر ظهري وفُطر قلبي» .. زوج الإعلامية أسماء مصطفى ينعاها بصورة مع أطفالها

ساعة هدية واتهام بالتعدي على حقوق ملحن وهانى شاكر‬.. عمر كمال يسيطر على التواصل الاجتماعي

الشمسية وأجمل ذكريات المطر.. اكتشف أصلها والفرق بين الشتوية والصيفية| نوستالجيا

فيديو

بعد غنائهما معا.. عبد الباسط حمودة يعترض على هدية عمر كمال له

تبدأ بالمكنسة وقاسم أخطرها.. الإسكندرية تتعرض لـ18 نوة في الشتاء

العربية كانت هتنفجر .. نجاة الإعلامي جمال الشاعر وزوجته من حادث طريق

يفوق الكعبة والعرش.. علي جمعة يكشف أفضل مكان على وجه الأرض

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ