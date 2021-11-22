بينهم 200 سيدة... 1600 مرشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا

كشفت معطيات رسمية صادرة عن المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا ، أعداد المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية حتى 21 نوفمبر.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، وبحسب البيانات الرسمية، تقدم للانتخابات الرئاسية حتى يوم الأحد 21 نوفمبر، 61 مرشحا، حيث تقدم في الدائرة الانتخابية طرابلس 45 مرشحا لانتخابات الرئاسة، فيما تقدم في الدائرة الانتخابية بنغازي 10 مرشحين.

وفي فرع الإدارة الانتخابية سبها تقدم 6 مرشحين، حتى تاريخ 21 نوفمبر، ومن المقرر أن تغلق المفوضية العليا للانتخابات باب تلقي طلبات الترشح للرئاسة اليوم 22 نوفمبر.

كما تقدم للانتخابات البرلمانية حتى يوم الأحد 21 نوفمبر، 1534، مرشحا في عموم 13 دائرة انتخابية.

ومن بين المرشحين 200 امرأة و1334 مرشحا ما بين التنافس العام والخاص.

وبشأن عدد البطاقات المستلمة حتى نهاية اليوم الثاني عشر من توزيع البطاقات أفادت الأرقام الصادرة عن المفوضية، بأن عدد الرجال الذين استلموا بطاقات الانتخاب أكثر من 966 ألف ناخب، فيما بلغ عدد النساء أكثر من 582 ألف.

وبلغ العدد الإجمالي لمن استلموا بطاقة الناخب التي يحق لهم بموجبها الذهاب إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، مليون و548 ألف و453 ناخبا، حيث بلغت نسبة التويع 54 في المئة.

وتقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أمس الأحد، بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة، بعدما تقدم المستشار عقيلة صالح بأورق ترشحه.

ومن أبرز الأسماء التي تقدمت بأوراقها المشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي.