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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الشيوخ يوافق علي مقترح النائب طارق تهامي في تعديلات قانون المسنين

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

استجاب مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، إلي المقترح الذي تقدم به النائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ ، في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع قانون حماية حقوق المسنين، وذلك بإضافة كلمة " المسن " إلي البند 14 في المادة الثانية من مشروع القانون المعروض بما يتوافق مع الاقتراح المقدم في الفقرة السابقه والخاص بالاستغلال .


وجاء البند السابق  13 بأن تعريف الاستغلال هو تحقيق منفعة مادية أو عينية من طرف على حساب الطرف الآخر ، وجاء تعريف البند ال14  والخاص بتعريف الإساءة هو سوء المعاملة المادية أو المعنوية، كالحرمان من الطعام أو الدواء، أو الاعتداء اللفظي، أو المادي أو تقييد الحرية.

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بـ 65 عاما..الشيوخ يوافق على المادة المحددة لتعريف المسن بمشروع قانون حماية حقوق المسنين

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دون الاشارة إلي تعريف خاص بالمسن وشدد تهامي علي ضرورة الإضافة لضرورتها ،وتم التصويت علي الموافقة علي الاقتراح بالاجماع .


وأكد تهامي ان الاضافه تاتي لضبط الصياغة حتي تتوافق مع البند 13 الذي تم تعديله ، وأن الاستغلال والاساءة لفظين متتاليين ومتوافقين وقريبين في المعني ويجب اضافه كلمة المسن في تعريف المسن مصلما تم اضافتها في تعريف الاستغلال.

مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق طارق تهامى الجلسة العامة مشروع قانون حماية حقوق المسنين

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