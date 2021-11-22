مناشدة عاجلة من الصين إلي أمريكا بشأن أفغانستان

دعت الصين أمريكا، اليوم الاثنين، إلى إلغاء تجميد الأصول الأجنبية لـ أفغانستان دون تأخير، مؤكدة أن العقوبات تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، قال المتحدث باسم وزارة خارجية الصين تشاو ليجيان، "العقوبات أحادية الجانب، وخاصة تجميد الأصول الأجنبية لأفغانستان، هي عقاب جماعي للشعب الأفغاني بأسره، يؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في البلاد".

وأشار إلى أنه لا ينبغي استخدام الأصول المجمدة كورقة مساومة للتهديد والترهيب ويجب إعادتها إلى أصحابها الحقيقيين في أقرب وقت ممكن.

كما شدد تشاو على أنه يجب على المجتمع الدولي تعزيز تعاونه وتنسيقه لتقديم المساعدة والدعم في الوقت المناسب لأفغانستان.

وأضاف أن الصين، بصفتها جارة وصديقة مخلصة لأفغانستان، تقدم المساعدة في إعادة الإعمار السلمي والتنمية الاقتصادية للبلاد.