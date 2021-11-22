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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان يشكر روسيا لتقديمها صور الأقمار الصناعة لانفجار ميناء بيروت

وزير الخارجية اللبناني
وزير الخارجية اللبناني

 وجه وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، الشكر والتقدير لروسيا لتسليم لبنان صور الأقمار الصناعة لانفجار ميناء بيروت البحري، مؤكدًا أنه سيتم وضعها أمام القضاء اللبناني على أمل يسهم ذلك في كشف حقيقة المأساة التي حلت بلبنان.


جاء ذلك خلال لقائه اليوم لمدة ثلاث ساعات ونصف مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، حيث بحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين كما تطرقا الى الاوضاع الاقليمية والدولية، واستعراضا أهم الخطوات الاصلاحية التي يتم العمل عليها في لبنان. 


وقال بو حبيب إن اللقاء شهد عرضا للأوضاع في لبنان على ضوء التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها البلاد، مشيرا إلى أهم الخطوات التي يتم العمل عليها ومنها الاتفاق على برنامج دعم مع صندوق النقد الدولي وإجراء إصلاحات ضرورية وخصوصا في قطاعات الكهرباء، والمصارف، وإعادة هيكلة القطاع العام. 


وأضاف وزير الخارجية اللبناني، أنهما تشاورا كذلك في سبل تفعيل الاتفاقات الثنائية بما يعزز التعاون بين الدولتين، موضحًا أن لافروف أكد تشجيعه للشركات الروسية ومنها العاملة قي قطاعي الطاقة والنفط للعمل في لبنان.


وتابع الوزير بوحبيب: "تشرفت بالإطلاع من الوزير لافروف على عدد من القضايا الدولية والإقليمية ، ومنها رؤيته للازمة السورية لإحلال السلام والحفاظ على وحدة و سيادة الأراضي السورية مع التأكيد أن مستقبل سوريا يحدده الشعب السوري."


وأشاد بأهمية ومحورية روسيا الاتحادية في تحقيق الاهداف المنشودة، وقدرتها على المساعدة في تأمين العودة الآمنة والكريمة والسريعة للنازحين السوريين لتخفيف الأعباء الهائلة على لبنان. 


ووجه وزير الخارجية اللبناني دعوة لنظيره الروسي لزيارة لبنان والاطلاع على الأوضاع عن كثب لاستكمال التشاور والتباحث ووعد بتلبيتها قريبًا.

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