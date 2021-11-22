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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد غير متوقعة لـ الكركم في الشتاء

فوائد الكركم
فوائد الكركم

الكركم هو أحد التوابل السحرية الهندية، ومن المعروف أن الكركمين الموجود في الكركم له خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا والفيروسات، ويعمل كمعزز طبيعي للمناعة.

ووفقًا لموقع timesofindia ثبت علميًا أن الكركم له العديد من الفوائد الصحية ويمكنه الوقاية من السرطان ومرض الزهايمر، وليس فقط أن تضمين الكركم في نظامك الغذائي يمكن أن يحسن صحة القلب أيضًا، وعندما يحل الشتاء، يمكن أن يكون الكركم إضافة رائعة لنظامك الغذائي ويثبت أنه نوع من التوابل الرائعة.

فوائد الكركم في الشتاء :

أثبتت الدراسة العلمية، أن يمكنك إضافة الكركم إلى النظام الغذائي وخاصة في الوجبة الغداء، كما يمكنك اضافته إلى الماء المغلي أو كوب اللبن، وإليك فوائد الكركم في الشتاء.

1- الأمراض الجسدية 

الكركم مادة طبيعية تشمل خصائصه العلاجية الراحة من الجيوب الأنفية الشتوية الشائعة، وآلام المفاصل، وعسر الهضم، والبرد والسعال، ويمكنك إضافة قليل من الكركم إلى المشروبات مثل الحليب والشاي، ويمكن أن يساعد الاستهلاك اليومي للكركم أيضًا في التحكم في مستويات السكر في الدم.

2- إزالة السموم 

الكركم هو أحد مضادات الأكسدة التي تفيد الجسم من الداخل إلى الخارج، للبقاء على قيد الحياة في فصول الشتاء القاسية، يجب على المرء أن يستهلك الأطعمة الغنية بالدهون والبروتينات، كما أننا نستهلك المشروبات الساخنة التي قد تكون مهدئة ولكنها تزعج الجهاز الهضمي، ويضيف الكركم نكهة للطعام ويساعد على الهضم، كما أن تناول الطعام مع الكركم يعطي إشراقة صحية لبشرتك، حيث يتخلص الجسم من السموم.

3- علاج الإنفلونزا 

تمثل بداية فصل الشتاء بداية موسم الأنفلونزا، ويعتبر حليب الكركم دواءً طبيعيًا، وتسعى العديد من النساء الحوامل أيضًا إلى الحصول على الراحة في حليب الكركم في الأنفلونزا الخفيفة، حيث يساعد الكركم في القضاء على العدوى البكتيرية ويوفر الراحة لآلام الحلق.

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