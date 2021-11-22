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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأطول في العالم.. السياحة تضع اللمسات النهائية لحفل افتتاح طريق الكباش

طريق الكباش
طريق الكباش

قالت سها بهجت، مستشار وزير السياحة والأثار، والمتحدث بأسم الوزارة، إن الإستعدادات على مدار اليوم لإستقبال الحدث العالمي “إفتتاح طريق الكباش”، مؤكدة أن التطويرات طالت محافظة الأقصر بالكامل ولم يقتصر التطوير على طريق الكباش.

 

وأضافت سها بهجت، خلال مداخلة عبر تطبيق “زووم” لبرنامج “آخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أنه تم الانتهاء من تطوير المرسى النيلي لاستقبال الحدث العالمي بافتتاح طريق الكباش.

 

وتابعت سها بهجت، أن طريق الكباش يريط بين معبدي الأقصر والكرنك، إضافة إلى أن طول طريق الكباش يقترب من 3 كيلو مترات وبذلك يعد أطول طريق أثري على مستوى العالم.

 

 الترويج السياحي

وأشارت مستشار وزير السياحة والآثار إلى أن هذا الحدث الهدف منه هو الترويج السياحي لمحافظة الأقصر مع إبراز المكونات السياحية فيها، مؤكدة أن الأقصر تم تحويلها إلى متحف مفتوح، وتم دعوة جميع وسائل الإعلام الغربي.

 

معبد الكرنك طريق الكباش وزير السياحة والاثار محافظة الاقصر التطوير

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