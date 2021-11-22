الكشف الطبي على 8 آلاف و856 مواطنا بقوافل طبية في المنيا

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا ان المديرية نفذت 5 قوافل طبية بقرى اولاد الشيخ بمغاغة ودير ابو حنس بملوى وبنى سمرج وجبل الطير القبلية بسمالوط والاسماعيلية بالمنيا خلال شهر اكتوبر الماضى.

وذلك تنفيذا للمبادرة التى اطلقها عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " حياة كريمة" وبرعاية المحافظ اللواء اسامه القاضى وذلك في اطار الجهود التى تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الاكثر احتياجا.

وأوضح وكيل الوزارة انه تم توقيع الكشف الطبى على 8 الاف و 856 حالة (تخصصات مختلفة) بواسطة نخبة من الاطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من اجراء الفحوصات والاشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل للمستشفى للحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج.

وقال الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بالمديرية انه تم عمل 522 تحاليل مختلفة وعمل موجات صوتيه ل 105 حالة ورسم قلب ل37 حالة واشعة سينية ل 30 حالة وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 591 متردد وتحويل للمستشفى ل 168 حالة لاستكمال العلاج بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 686 متردد.