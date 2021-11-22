رئيس مركز ملوى بالمنيا يتفقد حي غرب المدينة ويستجيب لشكاوى المواطنين

تفقد اللواء اركان حرب احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا حي غرب المدينه للوقوف على اسباب شكوى المواطنين والعمل على حلها، مشددا على ضرورة تنظيم حملات النظافة والمتابعة المستمرة للحالة العامة بالشوارع، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين خاصة النظافة والإنارة العامة.

واستجاب رئيس المركز لطلبات المواطنين بقرية حافظ بوضع مطب صناعي امام المدرسة الابتدائية بالقرية حفاظاً على سلامة حياة التلاميذ.

كما قام اللواء أحمد السايس بمتابعة استكمال اعمال تركيب 2 مطب صناعى امام مدرسة بنى حافظ شمالاً وجنوباً بعدما تم تركيب 4 مطبات صناعىه الاسبوع الماضي بحضور اسامه سيبويه رئيس قرية الروضة وناصر عفيفى مدير ادارة الانارة وتجميل المدينة بالتنسيق بين مديرية الطرق والنقل بالمنيا للحد من وقوع حوادث السيارات ،وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

واضاف " السايس " ان رئاسة مركز ومدينة ملوى لن تدخر جهداً في سبيل الاستجابة لمطالب المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، والتعامل الفورى مع الشكاوى وايجاد حلول عملية لها بما يسهم فى تحقيق مصلحة وسلامة المواطن .