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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غدا.. صرف رواتب العاملين بالدولة.. تفاصيل

صرف مرتبات
صرف مرتبات

تصرف  وزارة المالية اعتبارا من غد، الأربعاء الموافق 24 من نوفمبر الجاري، رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات الخاضعة للموازنة العامة عن شهر أكتوبر الجاري ولمدة ٥ أيام.

وفقا لما أعلنته وزارة المالية في تقرير صادر عنها، فإنه من المقرر  صرف رواتب الموظفين بالدولة بأكثر من ٦٠ وزارة وجهة حكومية تابعة ومستقلة، على مستوى ٣ مجموعات وظيفية على مدار ٣ أيام تبدأ في 24 حتى 29 من نوفمبر الجاري بواقع ٣٣ وزارة وهيئة تابعة ومستقلة في اليوم الأول ضمن المجموعة الأولى.

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صرف رواتب الموظفين اليوم


كما سيتم صرف رواتب العاملين بـ٢٠ وزارة وهيئة تابعة ومستقلة في اليوم الثاني للمجموعة الثانية، ثم صرف ١٣ وزارة وهيئة تابعة ومستقلة في اليوم الثالث للمجموعة الثالثة.

وسيتم استكمال صرف باقي الجهات الحكومية خلال يومي 28 و29 من نوفمبر الجاري وعلى مدار يومين، لكل المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومن دونهم من أصحاب القوانين والكوادر الخاصة على مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة المالية إن عمليات تكبير صرف رواتب العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة، حتى يتسنى للعاملين بالدولة تدبير احتياجاتهم.

ومع اندلاع جائحة كورونا، نسقت وزارة المالية مع الجهاز المصرفي لصرف رواتب العاملين بالدولة إلكترونيا على بطاقات الائتمان بالبنوك المختلفة، للتيسير عليهم ومنع التزاحم علي ماكينات الصراف الآلي ATM ضمن إجراءات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي ومنع انتشار فيروس كورونا.

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