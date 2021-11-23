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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معتدل على القاهرة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة بالمحافظات اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، لطيف على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس بارد على كافة الأنحاء.


أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-
العظمى الصغرى
القاهرة 23 14
الإسكندرية 22 15
وادي النطرون 21 14
طنطا 21 14
شبين الكوم 23 15
دمنهور 21 15
بلطيم 20 15
مطروح 21 14
السلوم 22 14
سيوة 22 11
بورسعيد 22 15
دمياط 23 15
الزقازيق 23 15
المنصورة 22 15
الإسماعيلية 22 13
السويس 23 14
العريش 22 15
رفح 21 15
رأس سدر 22 14
نخل 19 06
نويبع 20 16
طابا 20 16
كاترين 16 07
الطور 24 13
شرم الشيخ 26 19
الغردقة 26 15
مرسى علم 27 17
الفيوم 22 12
بنى سويف 22 12
المنيا 22 12
أسيوط 23 09
سوهاج 23 14
قنا 24 11
الأقصر 25 12
أسوان 25 15
ادفو 27 15
أبوسمبل 26 14
الوادى الجديد 25 13
شلاتين 26 17
أبو رماد 26 18
حلايب 25 18
رأس حدربة 25 19
 

حالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم حالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء حالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر

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